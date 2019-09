Corsa su strada, che pasticcio ai Campionati assoluti 10 km di Canelli

Pasticcio incredibile nelle gare che si sono svolte nel fine settimana

Ressa alla partenza degli Assoluti Maschili, un atleta è rimasto ferito

CANELLI – Peccato per come sono andate la gare del Campionato italiano di corsa su strada: la sfortuna ha lasciato strascichi a non finire. Una lunga mattinata iniziata sotto la pioggia e finita di pomeriggio sotto il sole, ma che nel frattempo aveva visto le gare proposte concludersi una peggio dell’altra.

Prima la gara Allieve su 6km col gruppo di testa che si ferma sotto il traguardo pensando di aver concluso la gara, dopo un attimo di imbarazzo le atlete sono ripartite per concludere un ulteriore giro (piccolo che di solito si fa all’inizio per evitare doppiaggi) per completare la distanza, ma cambiano anche le posizioni con cui avevano tagliato inizialmente il traguardo sollevando non poche critiche da parte delle atlete e dei responsabili di società, critiche respinte da parte dei giudici adducendo la motivazione che nessuno di loro aveva fermato la gara sul traguardo.

Parte la gara Assoluta con 10km da percorrere, tutto fila liscio salvo che alla fine le atlete di testa, memori da quello che è successo il giro precedente, non sprintano in vista del traguardo pensando a loro volta di dover percorrere l’anello finale, salvo poi accorgersi che la loro gara sarebbe finita esattamente sotto il traguardo senza ulteriori metri da aggiungere per completare la distanza e anche qui lamentele a non finire delle prime atlete che avevano continuato la corsa.

Parte la gara Assoluta maschile, si spera che, viste le due precedenti, questa volta fili tutto liscio, ma la partenza abbastanza stretta, un numero elevato di atletie nessuna griglia di merito danno vita allo start ad un’ammucchiata con atleti caduti a terra e calpestati. La corsa è stata fermata dopo 3,6km al passaggio sul punto di partenza perché l’ambulanza stava soccorrendo un atleta a terra e occupava la sede del percorso. Di fatto a quasi a metà gara percorsa, la corsa è stata fermata e fatta ripartire dopo un ora e mezza con molti atleti che si sono rifiutati di partire e molti che si sono fermati strada facendo.

Elisa Pastorelli nella top five tra le Juniores

Molto bene la rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Elisa Pastorelli chiude al 5° posto in 38’42” con la compagna di società Alessia Ippolito a concludere al 10° posto in 39’53”, titolo alla campionessa mondiale Allievi dello scorso anno della corsa in montagna e quest’anno sempre nella stessa disciplina argento europeo ma con tempi di rilievo anche nelle gare in piano in pista, Angela Mattevi dell’Atl Valli di Cembra col 13° posto Assoluto in 34’11” domina la classifica di categoria.

Gara Assoluta con i nostri Allievi e Juniores

Quatto giallo blu al via e un rappresentante della Virtus Calco, oltre ai lecchesi in gara con colori di altre società. Non conclude la gara il finanziere di Brivio Ahmend El Mazoury, stessa sorte per l’aviere Francesco Bona, miglior lecchese al traguardo è stato il valsassinese Michele Fontana in gara con i colori dell’Aeronautica Militare che conclude al 25° posto in 31’11”, in gara tra la categoria Allievi Giovanni Di Dio della Virtus Calco 9° in 34’19”, Giovanni Artusi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 12° in 34’44” e il compagno di club Jonut Puiu vittima di una caduta nella prima partenza che dolorante conclude 35° in 38’27”, titolo italiano Assoluto per Lorenzo Dini delle FF.GG che chiude in 28’43”, campione italiano di corsa in montagna Massimiliano Berti dell’Atl Valchiese chhe conclude i n 32’47”.

Tra gli Juniores Simone Bossetti e Giovanni Dedivittis, giallo blu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, fanno gara parallela con continui cambi di posizioni, alla fine arriva il 23° e 24° posto con 35’15” e 35’18” nella gara vinta da Aioub Idam in 31’02” per Cosenza k42.