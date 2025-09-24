Corsa su strada. Gaia Rigamonti (Allieve) e Carlo Tagliabue (Junior) d’argento ai campionati regionali

28^ edizione del Palio Delle Porte, gara su strada nazionale 10km omologata
Prova valida per il Campionato Regionale A/J/P/Assoluto
MARTINENGO (BG) – 28^ edizione del “Palio Delle Porte” organizzata dal Marathon Team Martinengo, gara omologata di 10 km di corsa su strada valida per il Campionato Regionale Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti femminile e maschile.
Ben 277 atleti hanno concluso la gara, a vincere è stato il keniota Stephen Mwangi Njeri (Run2gether) col tempo di 29’31”, argento per un altro keniota Adams Kiprop (Run2gether) col tempo di 29’40” a chiudere il podio della gara nazionale il piemontese Amori Gerbeti (Atletica Saluzzo) col tempo di 29’49”. 4° posto per Nicola Bonzi (Atletica Valle Brembana) che vince il titolo Regionale Assoluto con 29’53”, presente il lecchese Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team) 6° classificato con 30’07”.
Al femminile vince la gara Nicola Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano) con 34’17” vince anche il titolo Regionale Assoluto, secondo posto Giulia Vettori (Cus Parma) con 34’32”, a chiudere il podio Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group) con 34’55”. Nel Campionato Regionale due lecchesi sul podio, entrambi al secondo posto, Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) tra le Allieve con 43’22”, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) tra gli Juniores con 32’17”.
Tutti i podi del Campionato Regionale e i lecchesi in gara
- Seniores
1^ Nicole Reina Svetlana 34’17” (Cus Pro Patria Milano), 2^ Vivien Bonzi 34’55” (La Recastello Radici Group), 3^ Cristina Molteni 36’09” (Atletica Valle Brembana).
1° Nicola Bonzi 29’53” (Atletica Valle Brembana), 2° Saverio Stefanoni 30’04” (Cus Insubria Varese-Como), 3° Daniele Molatore 30’14” (Gp Santi Nuova Olonio).
- Promesse
1^ Arianna Di Toma 36’51” (Atletica Gavirate), 2^ Nicole Coppa 38’20” (Bracco Atletica), 3^ Margherita Accornero 40’17” (Cus Pro Patria Milano).
1° Omar Cattaneo 32’11” (Gruppo Alpinistico Vertovese), 2° Giulio Vinci 35’29” (Varese Atletica A.S.D.), 3° Giovanni Di Lascio 42’15” (Cus Bergamo A.S.D.).
- Juniores
1^ Letizia Cavallaro 38’10” (Cus Insubria Varese-Como), 2^ Martina Bonetti 41’29” (Running Cazzago San Martino), 3^ Elisa Rebucini 42’16” (Atletica Valle Brembana).
1° Carlo Bolzoni 31’42” (Varese Atletica A.S.D.), 2° Carlo Tagliabue 32’17” (Atletica Valle Brembana),3° Gabriele Licini 33’19” (Atletica Valle Brembana), 4° Tommaso Farina 33’40” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 10° Davide Cappello 37’26” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Allievi
1^ Francesca Ronchi 39’53” (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter), 2^ Gaia Rigamonti 43’22” (Us San Maurizio), 3^ Giovanna Cavallaro 48’32” (Atletica Estrada).
1° Cristian Pieriboni 38’00” (Atletica Gavirate), 2° Adnan Tahiri 42’35” (Atletica Estrada).