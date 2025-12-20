Corsa su strada, il calendario regionale Fidal

Si parte il 6 gennaio a Dalmine, l’1 marzo la mezza maratona a Lecco

Tutte le gare fino al mese di maggio

MILANO – Pronto il calendario Regionale delle gare su strada, si parte il 6 gennaio a Dalmine (Bg) per la XVII^ edizione della mezza maratona sul Brembo e V^ edizione della Diecimila sul Brembo); l’11 gennaio a Desenzano del Garda (Bs) per la 1^ Stragarda Lake-Running Your Dream-Hal Marathon e 1^ edizione della 10km; l’1 febbraio a Vittuone (Mi) la XXI^ edizione della Mezza Maratona del Castello; l’8 febbraio Bergamo (Bg) la XIII^ edizione della Bergamo21 Half Marathon e la 10km; il 22 febbraio a Treviglio (Bg) la XXIII^ edizione della maratonina Città di Treviglio e la III^ edizione della Diecimila de Trei; il 1 marzo a Lecco (Lc) la XVII^ edizione della Lecco City Half Marathon; l’1 marzo a Casorate Sempione (Va) la II^ edizione Pu.Ma Ten 10km; l’8 Marzo a Brescia (Bs) la XXIII^ edizione della Brescia Art Marathon, la XIV edizione della Brescia Mezza Maratona, XIV^ edizione Brescia 10km: l’8 marzo a Monza (Mb) la XI^ edizione Run For Live-Half Marathon, XI^ edizione Run For Life -10km; il 15 marzo a Vigevano (Pv) la XIX^ edizione della Scarpadoro Half Marathon; il 15 marzo a Acqualunga di Borgo San Giacomo (Bs) X^ edizione corsa di San Giuseppe: il 22 marzo a Orzinuovi (Bs) la XIII^ edizione Bosson Half Marathon, IV^ edizione Orzien By Gruppo Bossoni 10km; 22 marzo a Monza (Mb) la VI^ edizione DK Race 10km; 12 aprile a Milano (Mi) la XXIV^ edizione Wizz Air Milano Marathon; 12 aprile Limone sul Garda (Bs) la V^ edizione Lake Gard 42; il 18 aprile a Segrate (Mi) la V^ edizione Milano 10k; il 19 aprile la V^ edizione della Innovation Run 10km; il 25 aprile a Morbegno (So) la XXXVII^ edizione del Trofeo Morbegnese 10km; il 24 aprile Varese (Va) la VII^ edizione Ecorun Varese 21100 Half Marathon, la VII^ edizione 21100 Tean; a Sarnico (Bg) la XIV^ edizione Sarnico Lovere Run; il 5 Maggio a Milano (Mi) la LIII^ edizione della Stramilano Halh Marathon; il 3 maggio a Cinisello Balsamo (Mi) la VII^ edizione la 6 ore del parco Nord Milano; il 3 maggio a Gallarate (Va) la IV^ edizione Life Run Tean Gallarate 10km; il 9 maggio a Arconate (Mi) la IV^ edizione Losa Experience 5km Run fast in Arconate; il 10 maggio a Malpaga (Bg) la VIII^ edizione del 10000 del Condottiero; il 15 maggio a Busto Arsizio (Va) la V^ edizione Memorial Francesco Pirali 5km e 26° Giro Podistico del Varesotto 1^ tappa; il 15 maggio a Camisano (Cr) la X^ edizione il giro delle Mischerpe VI° Memorial Paolo Zamboni Fosso Bergamasco; il 17 maggio a Cernusco sul Naviglio (Mi) la XXIX^ edizione Mezza Maratona del Naviglio; il 22 maggio a Arsago Seprio (Va) la XV^ edizione Carriarsago 5km e 26° Giro podistico del varesotto 2^ tappa; il 23 maggio a Melegnano (Mi) la III^ edizione Eset 5km Run; il 24 maggio a Ranica (Bg) la II^ edizione Run Ichese Tean 10km; il24 maggio a Torre Boldone (Bg) Fosso Bergamasco 2^ prova; il 28 maggio a Casorate Sempione (Va) la V^ edizione Memorial Vittorio Magnoni 5km 26° giro podistico del varesotto 3^ prova.