Corsa su strada. Tra gli Assoluti podio tutto lecchese al trofeo Giovanni Volere

Davide Raineri e Elisabetta Iavarone vincono a Oltrona

Terzo posto per la lecchese della Colombo Costruzioni Maria Righetti

OLTRONA SAN MAMETTE (CO) – Con l’Us Oltronese e Lieto Colle in regia, domenica mattina si sono disputate a Oltrona le gare del 14° trofeo Giovanni Volere per le categorie Assolute, mentre per i più giovani le gare erano prova del trofeo Piero Ripamonti.

Nelle gare Assolute (quattro giri del percorso cittadino, 7700 metri, con due salite per ogni tornata che hanno fiaccato le gambe dei meno allenati) prima Elisabetta Iavarone atleta in gara con i colori del Lieto Colle involatasi in solitaria sin dai primi giri, taglia in solitaria il traguardo in 27’51” seguita a distanza da Debora Oberle della Bernatese seconda al traguardo in 29’43” e dalla rientrante Maria Righetti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che dopo la seconda maternità rimette le scarpette da running ai piedi e con la canotta dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni conclude sul gradino più basso del podio in 29”46.

Al maschile autentico dominatore della gara è stato Davide Raineri lecchese in gara con i colori della San Rocchino Brescia che con 24’39” mette alle spalle un altro lecchese a sua volta con addosso la canotta di una società fuori provincia, Giuseppe Molteni, che gareggia per l’Atletica Desio e che conclude in 25’35”. A completare il podio Paolo Pizzato della polisportiva Libertas Cernuschese che conclude in 26’46”.

Titoli provinciali per tutte le categorie

Le gare hanno assegnato i titoli provinciali per tutte le categoria partendo dalle Ragazze per finire con le categorie Master, 256 sono stati i partecipanti partendo dagli Esordienti 10 a cui si sono aggiunti anche i più piccoli Esordienti 6 e Esordienti 8 che hanno portato il totale a oltre 300 partecipanti.

Di seguito tutti i podi del campionato provinciale

Ragazze: Arnaboldi Sara (Multisport Cantù 2012), Alessia Acquistapace (Cortenova), Camilla Bianchi (Centro Lario).

Ragazzi: Marco Tunesi (Atl Alto Lario), Giona Coerezza (Lieto Colle), Carlo Tagliabue (Us Derviese).

Cadette: Carolina Ciriminna (Lieto Colle), Giorgia Mari Belingheri (Pol Mandello), Giulia Bormolini (Lieto Colle).

Cadetti: Mattia Adamoli (Derviese), Daniele Oltolini (Derviese), Tommaso Bonetta (Virtus Calco).

Allieve: Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni); Clara Agostoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Clara Spano (Cs Cortenova).

Allievi: Mattia campi (Rovellasca), Giovanni Di Dio (Virtus Calco), Suresh Lucca (Us Albatese).

Juniores: Nicole Acerboni (Atl Lecco Colombo Costruzioni); Giulia Collico (Atl Mariano Comense), Alessia Ippolito (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores: Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Simone Bossetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Jury Marelli (Us San Maurizio).

Promesse: Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), Gabriele Pizzo (Pol Intercomunale).

Seniores: Elisabetta Iavarone (Lieto Colle), Debora Oberle (Bernatese), Maria Righetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Seniores: Riccardo Ghillioni (Triangolo Lariano), Paolo Tagliaferri (Lieto Colle), Marco Restani (Atl Lomazzo).

Master 35: Erika Simonetta (Cantù Atletica).

Master 35: Maurizio Incagliato (San Maurizio), Cosimo Suma (Osg Guanzate), Matteo Allevi (Multisport Cantù 2012).

Master 40: Marilena Locatelli (Pol Bellano Galperti Group).

Master 40: Marco Brenna (Us Albatese), Paolo Ernesto Ratti (Gs Rogeno), Fabio Burgassi (Lieto Colle).

Master 45: Maria Gianola (Cs Cortenova).

Master 45: Paolo Pizzato (Pol Lib Cernuschese), Walter Patriarca (Us Derviese), Giovanni Acquistapace (Cs Cortenova).

Master 50: Claudio Tagliabue (Us Derviese), Enrico Fellegara (Osg Guanzate), Massimiliano Spano (Cs Cortenova).

Master 55: Carmen Piani (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Donzilla Lopez Cardoso (Us San Maurizio).

Master 55:Giuseppe Cairoli (Team Otc), Lino Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti).

Master 60: Gabriella Maggioni (Pol Lib Cernuschese), Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese), Anna Angrisani (Pol Bellano Galperti Group).

Master 65: Claudio Incagliato (Us San Maurizio), Ennio Ariazzi (Us Albatese), Salvatore sabatino (Osg Guanzate).

GALLERIA FOTOGRAFICA