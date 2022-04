Corsa su strada. Trofeo Morbegnese, Elisa Pastorelli terza nelle Promesse

In palio i titoli regionali Junior, Promesse e Senior

Tre podi per gli atleti lecchesi nelle categorie giovanili

MORBEGNO – Grande partecipazione al campionato regionale di corsa su strada della 10km, competizione che il Gs Csi Morbegno ha organizzato sulle strade di casa e a cui hanno partecipato 157 atleti con partenza unica sia maschile che femminile e con classifiche separate successivamente.

Le gare per il titolo, precedute da quelle giovanili

In gara anche i più piccoli che, partendo dagli Esordienti 5 fino ai Cadetti, hanno disputato distanze differenti e hanno visto al traguardo ben 266 atleti con pochi lecchesi presenti, tra le Ragazze al 2° posto per Premana conclude Carolina Fazzini. Stesso risultato tra le Cadette per Anita Raineri in gara con i colori dell’Atleticrals2-Teatro alla Scala, nella stesa categoria chiude al 4° posto Teresa Buzzella dell’Us Derviese. Vittoria tra le Esordienti 8 per Giulia Fazzini del Premana.

Alain Cavagna campione regionale Assoluti e Promesse

31’00” il tempo con cui Alain Cavagna (Atl Valle Brembana) precede tutti gli avversari sul traguardo prendendosi il doppio titolo regionale, sono suoi infatti sia quello di categoria Promesse sia quello Assoluto, con lui sul podio Assoluto Luca Cantoni (Valli Bergamasche Leffe) 32’07” e Matteo Bardea (Atl valle Brembana) 32’57” che vince il titolo regionale Juniores. Molto buona la performance di Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che ancora Allievo, si prende il 18° posto Assoluto in 34’59”.

Altri lecchesi presenti

41° Felice Piantanida 37’04” (Escursionisti Civatesi), 46° Mattia Canali 37’24” (Atl 87 Oggiono), 49° Stefano Orio 37’40” (Us Derviese), 54° Walter Patriarca 37’53” Us Derviese), 77° Daniele Corti 39’35” (Atl 87 Oggiono), 82° Fabio Vergottini 39’41” (Us Derviese), 91° Ambrogio Bernasconi 40’12” (Pol Bellano Galperti Group); 93° Andrea Buzzi 40’22” (Us Derviese), 103° Giancarlo Corti 41’13” (Avis Oggiono), 126° Massimiliano Spano 43’24” (Cs Cortenova), 133° Tommaso Gianola 44’09” (Premana), 160° Alex Fazzini 47’50” Premana).

Alice Gaggi, vince il titolo al femminile.

Padrona sulle strade di casa, Alice Gaggi ferma il cronometro a 35’35” e con i colori della La Recastello Radici Group si prende il titolo Assoluto precedendo Cristina Molteni in gara per l’Atl Valle Brembana che vince quello Promesse in 36’56”, a completare il podio Assoluto Paola Poli della Free Zone che con 39’17” si prende l’argento tra le Promesse, della stessa categoria Elisa Pastorelli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che conclude in 40’24” completandone il podio.

Altri risultarti al femminile delle lecchesi

6^ Alessia Bergamini 41’22” (Cs Cortenova), 12^ Maria Gianola 43’25” (Cs Cortenova), 21^ Angela Locatelli 47’48” (Premana), 24^ Sabina Fazzini 50’11” (Premana), 30^ Oriana Pomoni 54’47” (Premana).