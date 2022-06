Corsa sulle Grigne. Bonesi e Pedroni conquistano la sfida di “Utlac 40”

Da Lecco a Mandello passando per le Grigne: è Utlac40

Trionfa Alessandro Bonesi, prima tra le donne Cecilia Pedroni

LECCO / MANDELLO – Una ‘passeggiata’ di 40 chilometri su e giu per le Grigne, partendo da Lecco e arrivando a Mandello del Lario: è la sfida di “Utlac40”, l’ultratrail che si è consumato nella calda giornata di sabato.

Una sfida non per tutti e sono stati oltre 120 iscritti che si sono dati battaglia lungo il tracciato composto per il 98% da sentieri per un dislivello complessivo di 3470 metri, sei ristori in cui fare tappa e 12 ore totali per arrivare al traguardo.

Alle 7 la partenza da Piazza dei Cappuccini di Lecco per imboccare presto il Sentiero del Viandante e raggiungere Abbadia e poi Mandello. Da lì la salita verso il Rifugio Rosalba per poi zizzagare tra le torri calcaree della Grignetta e spostarsi in direzione del Pialleral e incominciare poi la salita al Grignone, su al rifugio Brioschi. Quindi la discesa verso il rifugio Bogani, Bietti e infine l’arrivo a Mandello.

In novanta sono arrivati al traguardo e il primo assoluto è stato Alessandro Bonesi (Atletica Alto Lario) con un tempo di 6 ore, 25 minuti e 12 secondi. Lo seguiva 44 secondi dopo il secondo arrivato Mauro Maffeis (Gaaren Beahero) mentre Denny Pungitore (Sev Valmadrera) ha chiuso il podio maschile (6:39:19).

Cecilia Pedroni (Pegarun) è stata la prima donna al traguardo con un tempo di 7 ore, 41 minuti e 46 secondi. Completano il podio femminile Francesca Crippa dei Falchi Olginatesi (8:00:21) e Elena Peracca dell’Atletica Alto Lario (8:32:20).