Corsa. Vi mancano le competizioni? Lecchesi protagonisti alla Vertical Home Live

Ecco cosa si è inventato il Team TRP di Arezzo

Marco Pennati, Cristina Bonacina e Cine Corti tra i protagonisti

LECCO – Dopo due mesi di “reclusione” vi mancano le competizioni sportive? Ecco cosa si sono inventati gli atleti del Team TRP di Arezzo… Si chiama Vertical Home Live è una gara non competitiva ideata in collaborazione con Decathlon Arezzo e inserita nel progetto #muraAmiche lanciato dal Csi comitato di Arezzo.

La sfida consiste nello sviluppare quanto più dislivello positivo (D+) in 30 minuti di sessione sui gradini di casa, interni o esterni alla propria abitazione. Una gara che parla un po’ lecchese visto che Gianluca “Cine” Corti ci ha messo lo zampino: grazie alla sua Cinesportevents le sessioni di gara vengono trasmesse in diretta Facebook.

L’evento sportivo si svolge in simultanea, è suddiviso in 3 manche qualificanti da circa 10 partecipanti a sessione e finale tra i 6 uomini e le 4 donne che avranno totalizzato il risultato più alto nelle manche di qualificazione. Le regole sono precise e tra i requisiti fondamentali per partecipare c’è quello di “avere a disposizione una o più rampe di gradini (minimo 8 massimo 20) interne o esterne alla propria abitazione” e, ovviamente, “disponibilità e capacità di partecipare ad una diretta streaming”. L’organizzazione richiede anche foto/video che certifichino il numero e l’altezza media dei propri gradini.

Vince chi realizza il maggior dislivello positivo (in salita) in 30 minuti. Il dislivello positivo complessivo (D+ C ) scaturisce dalla moltiplicazione del dislivello positivo singolo (D+ S) per il numero di ripetute/lap effettuate nei 30 minuti. Il dislivello positivo singolo (D+ S) si calcola moltiplicando l’altezza media dei gradini per il numero di gradini sui quali verrà svolta l’attività. Una ripetuta è pari a una salita e una discesa di scale.

La gara non è competitiva, ma si può ben capire che nulla è lasciato al caso. E i lecchesi? La nostra città non è rappresentata solo dallo speaker Cine Corti: nella seconda manche qualificante, infatti, c’è stato l’ottimo 2° posto di Marco “Penna” Pennati (504,9 metri di dislivello), mentre domenica 26 aprile, ultima manche qualificante, vedrà la presenza della specialista lecchese Cristina Bonacina, atleta a livello mondiale di corse sui grattacieli.

Domenica prossima alle ore 9.40, oltre che sulla pagina Facebook Cinesportevents, sarà possibile seguire la sfida anche sulla pagina Facebook di Lecconotizie.com… sempre in attesa della grande finale di venerdì 1° maggio. Insomma, in tempo di quarantena succede anche questo.