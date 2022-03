Cortenova. 24^ Meeting giovanile di corsa campestre: risultati e foto

La vittoria è andata alla rappresentativa di Milano

Unico atlteta lecchese sul podio è stato Nicola Spano, 3° nella categoria Ragazzi

CORTENOVA – Anche quest’anno il Meeting giovanile di corsa campestre giunto alla sua 24^ edizione è stato vinto della rappresentativa di Milano. Per la formazione meneghina è la quinta vittoria consecutiva e dodicesima in assoluto della kermesse riservata alle rappresentative provinciali che possono schierare un massimo di cinque atleti per anno di nascita delle categorie Ragazze/i, Cadette/i, la classifica finale con i migliori tre atleti classificati di ogni rappresentativa.

L’edizione 2022 si è disputata oggi, domenica 20 marzo, a Cortenova, come da tradizione, a differenza dell’edizione 2021 organizzata a fine novembre causa pandemia. Oggi sono state 12 le rappresentative che hanno portato i propri atleti a gareggiare nel comune valsassinese ai piedi delle Grigne e patria delle flange.

La rappresentativa di Milano alza al cielo il trofeo grazie ai 1087 punti totalizzati in questa edizione, molto bene anche la formazione Como/Lecco che sale sul secondo gradino del podio grazie ai suoi 919 punti, a completare il podio la rappresentativa di Sondrio con 870 punti. A seguire Bergamo con 832, Brescia con 777, Torino con 774, Trentino con 666, Varese con 665, Federazione Ticinese con 531, Valsassina con 461, Genova con 428 e Cremona con 147.

Per quanto riguarda i risultati singoli, l’unico atleta lecchese a salire sul podio è stato Nicola Spano, 3° nella categoria Ragazzi.

Giornata primaverile, 413 atleti in gara per il meeting

Sono stati oltre 400 gli atleti ai nastri di partenza, al 24° meeting di Corsa Campestre che si è svolto a Cortenova. Impegnate le categorie Ragazze/i sino alle Cadette/i, in gara per anno di nascita sia al maschile che al femminile, con l’obiettivo di portare punti per il trofeo. Gare che sono state precedute dalla categoria Esordienti senza punteggio che ha visto 37 atlete e 51 atleti al via. Inoltre hanno gareggiato per il campionato regionale di cross corto Assoluto, (di cui faremo un articolo a parte), ben 119 atleti al maschile e 54 al femminile, in tutto sono stati ben 674 i partecipanti a questa ennesima giornata di festa baciata da un sole splendente che ha accompagnato tutte le gare nel primo giorno di primavera.

Perfetta come sempre l’organizzazione affidata al CSC Cortenova: percorsi, premiazioni e ristori impeccabili. Non ci sono dubbi quando si viene a Cortenova a gareggiare, la lunga storia della società valsassinese che nel 2021 ha festeggiato il suo 50° anniversario di fondazione, lascia tutti tranquilli.

Alla kermesse non sono mancati gli interventi delle autorità, ad iniziare da Luca Barzaghi e Gianpaolo Riva per il comitato regionale della Fidal; Francesca Sesti presidente provinciale, Riccardo Benedetti e Giovanni Selva presidente e vice presidente del Centro Sportivo Culturale Cortenova e Sergio Galperti sindaco del comune valsassinese. Da parte di tutti solo elogi a chi permette tutti gli anni la perfetta riuscita della manifestazione, sponsor per le premiazioni e associazioni che danno una grossa mano organizzativa.

Di seguito tutti i podi di giornata e i lecchesi presenti, tra parentesi la società di appartenenza

Esordienti f: 1^ Alice Chicco (Bernatese), 2^ Selina Gianetti (Sfg Chiasso), 3^ Basma Khalis (Atl Alto Lario), 4^ Sara Mucci Alpinistico Vertovese), 5^ Gabriella Zoe Gessati (Atl Tradate).

Esordienti m: 1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 2° Mattia Basso (Lieto Colle), 3° Gioele Castelli (Atl Tradate), 4° Davide Lacicerchia (Cus Pro Patria Milano), 5° Nicolò Forte (Gs Bernatese).

Ragazze 2010: 1^ Elisa Zucchelli (Trentino), 2^ Francesca Burgassi (Como/Lecco-Lieto Colle), 3^ Caterina Vavassori (Sondrio), 11^ Sofia Piazza (Como/Lecco-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Anna Riva (Como/Lecco-Pol Mandello), 27^ Francesca Morabito (Valsassina-Pro Sport Running Academy), 31^ Elisa Martinelli (Valsassina-Team Pasturo), 33^ Francesca Brusa (Como/Lecco-San Maurizio), 36^ Viola Marchesi (Valsassina-Triangolo Lariano), 39^ Nicole Abis (Como/Lecco-Csc Cortenova), 53^ Aurora Claudia Beccalli (Valsassina-San Maurizio)

Ragazze 2009: 1^ Caterina Meani (Milano), 2^ Elisa Burgassi (Como/Lecco-Lieto Colle), 3^ Matilde Paggi (Sondrio), 5^ Francesca Franchi (Como/Lecco –Osg Guanzate), 12^ Valentina Bidoia (Como/Lecco-Atl Cassago), 16^ Silvia Orlandi (Como/Lecco-Team Pasturo), 25^ Beatrice Spada (Valsassina-Team Pasturo), 29^ Alice Dell’Oro (Valsassina-Us San Maurizio), 43^ Adelaide Castagna (Como/Lecco-Pol Mandello), 46^ Linda Giovanna Salice (Valsassina-Atl Centro Lario), 47^ Emma Cecchinato (Valsassina-Us San Maurizio).

Ragazzi 2010: 1° Fabrizio Lanzini (Milano), 2° Gabriele Saia (Milano), 3° Nicolas Spano (Como/Lecco-Csc Cortenova), 6° Riccardo Longoni (Como/Lecco-Csc Cortenova), 16° Diego Pomoni (Como/Lecco-Premana), 19° Francesco Tentorio (Como/Lecco-Merate Atl Promoline), 26° Federico Pelizzaro (Valsassina-Csc Cortenova), 30° Houzayfa Sogne (Valsassina-Triangolo Lariano), , 36° Lorenzo Arpi (Valsassina-Triangolo Lariano), 37° Leon Puliatti (Como/Lecco-Lieto Colle), 39° Federico Crippa (Valsassina-Us Derviese), 52° Filippo Panzeri (Valsassina-Merate Atl Promoline).

Ragazzi 2009: 1° Mattia Martin (Varese), 2° Riccardo Ruffinetto (Torino), 3° Federico Giardiello (Varese), 18° Filippo Pozzi (Como/Lecco-Mariano Comense), 24° Davide Colombo (Como/Lecco-Triangolo Lariano), 33° Giuliano Meroni (Valsassina-Lieto Colle), 36° Giordano Contini (Como/Lecco-Gs Bernatese), 37° Marco Fazzini (Como/Lecco-Premana), 38° Michele Bellati (Valsassina-Premana), 39° Federico Forni (Valsassina-Team Pasturo), 40° Aron Sorbellini (Valsassina-Us San Maurizio), 41° Andrea Colombo (Valsassina-Team Pasturo), 44° Gabriele Ciappesoni (Como/Lecco-Pol Mandello).

Cadette 2008: 1^ Tiziana Rosamilia (Fed Ticinese), 2^ Tabatha Spini (Sondrio)3^ Aurora Operto (Torino), 5^ Denise Mascheri (Como/Lecco-Csc Cortenova), 9^ Serena Mascheri (Como/Lecco-Csc Cortenova), 14^ Giorgia Mercuri (Valsassina-Villaguardia), 17^ Gemma De Capitani (Como/Lecco-Up Missaglia), 20^ Caterina Ciacci (Como/Lecco-Csc Cortenova), 21^ Arianna Buzzoni (Como/Lecco-Csc Cortenova), 36^ Gaia Rigamonti (Valsassina-Atl Cassago), 43^ Giulia Scaccabarozzi (Valsassina-Merate Atl Promoline), 46^ Elena Magni (Valsassina-Atl Cassago).

Cadette2007: 1^ Rebecca Borgonovo (Milano), 2^ Giorgia Franzolini (Milano), 3^ Letizia Cavallaro (Varese), 11^ Ilaria Artusi (Comno/Lecco-Csc Cortenova), 18^ Giada Feloi (Como/Lecco-Alto Lago), 20^ Lisa Pagani (Como/Lecco-Lieto Colle), 28^ Arianna Mauri (Como/Lecco-Us San Maurizio), 39^ Maria Fazzini (Valsassina-Premana), 41^ Benedetta Nava (Valsassina (Atl Cassago), 42^ Alessia Burgassi (Valsassina-Lieto Colle), 44^ Camilla Comi (Valsassina-Up Missaglia), 47^ Ester Mappelli (Valsassina-Us San Maurizio).

Cadetti 2008: 1° Nicola Girardini (Trento), 2° Thomas Colombo (Milano), 3° Francesco Pablo Larocca (Milano), 7° Antonio Morabito (Como/Lecco-Pro Sport Running Academy), 8° Francesco Gianola (Como/Lecco-Premana), 11° Diego Rossetti (Como/Lecco-Triangolo Lariano), 14° Federico Orlandi (Valsassina-Team Pasturo), 19° Ivan Pomoni (Como/Lecco-Premana), 22° Guido Christian Acerboni (Como/Lecco-Us Derviese), 29° Andrea Benedetti (Valsassina-Csc Cortenova), 30° Andrea Basso (Valsassina-Lieto Colle), 67° Edoardo Riva (Valsassina-Ag Comense).

Cadetti 2007: 1° Riccardo Andreatta (Trento), 2° Riccardo Ambrosio (Varese), 3° Michele Alamia (Milano), 14° Oscar Luigi Pomoni (Como/Lecco-Premana), 17° Tommaso Farina (Como/Lecco-Us San Maurizio), 21° Simone Minniti (Como/Lecco-Atl 87 Oggiono), 24° Jacopo Casalino (Como/Lecco-Lieto Colle), 25° Nicola Dedivittis (Como/Lecco-Team Pasturo), 26° Marco Tiziano Fusi (Valsassina-Us San Maurizio), 29° Luca Colombo (Valsassina-Us San Maurizio), 34° Daniel Triboli (Valsassina-Pol Mandello), 38° Giovanni Negrini (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Manith Baruffini (Valsassina-Merate Atl Promoline).