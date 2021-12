Due titoli conquistati dalla lecchese che veste i colori della Bracco Atletica.

Ottimo risultato anche per Mattia Adamoli dell’Us Derviese

CERNUSCO LOMBARDONE- Gran bel risultato quello ottenuto dalla lecchese Nicole Acerboni, in gara sui 7km della categoria Promesse/Assolute, si lancia all’inseguimento di Elisa Cova del Cus Pro Patria Milano, in inseguimento che si concretizza nel corso dell’ultimo giro quando prima affianca l’avversaria e successivamente la stacca andando ad involarsi per la conquista del doppio titolo regionale, suoi infatti sia quello Promesse, categoria dove milita ma soprattutto quello Assoluto.

23’42” il tempo della vincitrice, 23’58” quello della figlia d’arte (Alberto Cova, campione Europeo, mondiale e olimpico), a completare il podio Alice Colonnetti compagna di squadra della vincitrice che arriva in 24’40”, tra le Promesse 4° posto per Alessia Ippolito dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che conclude la sua fatica in 27’04”.

Altro titolo lecchese per merito di Mattia Adamoli dell’Us Derviese che riesce nei metri conclusivi a battere in volata Martino Arlati della Merate Atletica Promoline, 15’59” il tempo sui 5km circa del percorso contro il 16’00” del 2° classificato con Francesco Candiani della Bracco Atletica a completare il podio in 16’04”.

Per i nostri anche il 14° Posto di Francesco Raineri (Us Derviese) in 16’56”, il 15° di Giulio Mascheri del Cs Cortenova in 17’16”, il 16° di Federico Meda dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 17’17”, il 19° di Nicolò Vergottini dell’Us Derviese in 17’31”, il 22° di Daniele Corti dell’Atl 87 Oggiono in 18’01”, a seguire quattro rappresentanti della Polisportiva Libertas Cernuschese, Edoardo Uselli 24° in 18’10”, Andrea Fumagalli 27° in 19’26”, Luca Biraghi 33° in 20’43” e Fausto Veronesi 34° in 22’46”.

Michela Gritti, sfiora il titolo tra le Allieve.

La rappresentate della Bracco Atletica Milano, fa progressivamente il vuoto alle sue spalle e dopo 14’18” taglia in solitaria il traguardo. Molto bene alle sue spalle la valsassinese Michela Gritti del Team Pasturo che partita guardinga, va a superare le avversarie una dopo l’altra e negli ultimi metri completa l’inseguimento al 2° posto che conquista in 14’46”, a completare il podio per il Gs Csi Morbegno Elisa Rovedatti in 14’52”. Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, al 12° posto Anna Panzeri in 16’31” e al 17° posto Rebecca Balbiani in 17’28”.

Edoardo Brusa bronzo tra gli Juniores.

7km di gara per la categoria Juniores maschile, ci prova a staccare gli avversari nell’ultima tornata, Edoardo Brusa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, ma alla fine si deve accontentare del 3° posto in 20’47” contro il 20’34” del neo campione regionale Saber Zinoubi dell’Atl Vallecamonica e il 2° posto in 20’42” di Pietro Cambianica dell’Atl Valle Brembana.

Gli altri lecchesi presenti vedono al 5° e 6° posto la coppia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni composta da Jonut Puiu che conclude in 21’14” e Giovanni Artusi che impiega 21’38”, per il Cs Cortenova all’8° posto Lorenzo Pepe in 22’46”.

Juniores femminili, sfiorano il podio le lecchesi.

Al 5° posto Ilaria Menatti che difende i colori della Bracco Atletica e che chiude in 19’58”, a seguire nelle tre posizioni successive il terzetto dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Clarissa Boleso 6^ in 20’10”, Camilla Valsecchi 7^ in 20’39” e Francesca Gnecchi 8^ in 20’41”, subito dietro in 20’46” in 9^ posizione Nadia Corti dell’Atl 42195 Blu Frida, al 10° Letizia Oltolini dell’Us Derviese in 21’29” e in 11^ per l’Atl 87 Oggiono Cristina Redaelli in 28’00”.

A Vincere gara e titolo è stata Nicole Coppa della Bracco Atletica che con questo titolo ha fatto l’en plein nel settore femminile, 17’50” il tempo della vincitrice con Chiara Stefani al 2° posto in 18’13” per la Corrintime e a Sara Gandolfi che per l’Atl Gisa completa il podio con 18’17”.

Ultima gara in programma 10km per gli Assoluti.

42 partenti nella gara più lunga della giornata, sono quasi 10 i km degli Assoluti, a vincere dopo 30’02”, Enrico Vecchi dell’Atl Rodengo Saino Mico che vince il titolo Assoluto e Promesse, al 2° posto Stefano Casagrande dell’Azzurra Garbagnate che arriva in 30’11” e a completare il podio Assoluto, Pietro Bomprezzi del Cus Insubria Varese Como in 30’26”, i lecchesi presenti vedono al 7° posto Davide Perego dei Falchi lecco in 31’58”, al 20° Simone Bossetti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni (7° Promessa) in 33’54”, al 21° Stefano Villa della Virtus Calco con 33’58”, al 26° Mattia Canali dell’Atl 87 Oggiono (10* Promesse) in 34’36”, al 27° Walter Palladino dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni (11° Promesse) in 34’36” e al 38° posto Carlo Parravicini dell’Atl 42195 Blu Frida in 38’41”.