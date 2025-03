Cross Baia del Re. Vincono Rayan El Azzouzi (Cadetti) e Carlo Tagliabue (Juniores)

Francesco Gianola 2° tra gli Allievi e Sofia Piazza 3^ per le Cadette

Gara valida per il Campionato Regionale Assoluto. Per i Cadetti prova di selezione per la formazione lombarda

FIORANO AL SERIO (BG) – Campionato Regionale di corsa campestre dai Cadetti fino agli Assoluti a Fiorano al Serio (BG). Titoli in palio per Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores femminile e maschile, in gara senza titolo dagli Esordienti fino ai Ragazzi. Poco meno di 1000 atleti impegnati. Per la categoria Cadette/i, oltre il titolo regionale, in palio la partecipazione nella Rappresentativa lombarda al Campionato Italiano Individuale e per Regioni: i primi 5 correranno per la rappresentativa, mentre altri 5 atleti correranno come supplementari, tutti e 10 però possono gareggiare per il Campionato Italiano.

Grandissima gare del lecchese Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), allenato da Ahmed El Mazoury, che vince la gara dei Cadetti, 2,4km con 7’27” battendo di 2” il secondo classificato. Molto bene anche Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che chiude all’8° posto in 7’55” che gli vale il pass per la formazione supplementare della Lombardia. Grande gara anche per Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di chiudere al 3° posto, per lei 1,8km in 6’37” a 10” dalla vincitrice.

Gran bella gara negli Juniores anche per il lecchese Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) che vince il titolo, 6,3km in 20’20” con 16” di vantaggio. Altra bella medaglia è quella d’argento di Francesco Gianola (Premana) nella categoria Allievi, 5,4km con 17’55”.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

Ragazze 1,2km

27^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo).

36° Denis Pomoni (Premana).

3^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Francesca Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Giulia Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 79^ Nina Gianola (Premana).

1° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 8° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21° Nicola Spano (Cs Cortenova), 31° Diego Pomoni (Premana), 68° Oscar Gianola (Premana), 88° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 93° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 100° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 132° Andrea Malugani (Cs Cortenova).

19^ Alice Dell’Oro (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 24^ Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 26^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 42^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova).

2^ Francesco Gianola (Premana), 12° Federico Orlandi (Team Pasturo), , 7° Daniele Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36° Christian Guido Acerboni (Atl Valle Brembana), 37° Daniele Arlati (Merate Atletica Promoline), 43° Michele Bellati (Premana), 56° Luca Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 79° Gabriele Mazzocchi (Merate Atletica Promoline), 83° Marco Fazzini (Premana), 91° Tommaso Maria Pozzoli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 93° Enea Negri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 99° Massimiliano Barbera (Merate Atletica Promoline).

8^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica).

1° Carlo Tagliabue (Atl. Valle Brembana), 13° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

6^ Nicole Acerboni (Bracco Atletica), 22^ Ilaria Menatti (Bracco Atletica), 26^ Sofia Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

7° Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana), 9° Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31° Manuel Tagliaferri (Atl Valle Brembana), 53° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atletica Promoline), 57° Flavio Tornaghi (Merate Atletica Promoline).

13^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

9° Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Andrea Casati (Merate Atletica Promoline), 32° Stefano Mandile (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38° Nicolò Vergottini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Stefano Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni).