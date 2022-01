Cross del Campaccio, anche i lecchesi in gara nella 65^ edizione

Quasi 1000 partecipanti ieri a San Giorgio su Legnano

Premiata la società organizzatrice che festeggia il secolo di vita

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – In un periodo difficile in cui il covid fa ancora paura, il Cross del Campaccio, alla sua 65^ edizione, è stato riproposto dall’Us San Giorgese premiato nell’occasione per il suo secolo di vita. Come sempre non è mancato lo spettacolo e gli spettatori presenti hanno potuto ammirare le agili movenze dei corridori africani che non si sono lasciati sfuggire, nemmeno in questa occasione, l’opportunità di iscrivere il proprio nome nel lungo albo d’oro della manifestazione che conta una marea di campioni olimpici e mondiali.

Doppio sigillo etiope: Dawit Seyaum in volata al femminile e Yihune Addisu per distacco al maschile

6km al femminile e dopo 18’48” a tagliare vittoriosa il traguardo è l’etiope Dawit Seyaum, le prime cinque atlete vengono tutte dall’Africa con Eritrea e Kenia a completare il podio ma con l’Etiopia a piazzare tre atlete tra le prime cinque. Nadia Battocletti, trentina delle Fiamme Azzurre fresca campionessa europea Under 23, è la prima delle europee al traguardo col 6° posto staccata di 18”. Al maschile dopo 10km in 28’39” arriva solitario al traguardo Yihune Addisu che nell’ultimo giro stacca tutti e arriva con 6” di vantaggio. Anche al maschile sono gli agili corridori africani a dettar legge con il Kenia che piazza i suoi tre atleti dal 2° al 4° posto e l’Eritrea al 5°. Al 6° il primo degli azzurri, il primatista italiano di maratona, Eyob Faniel che con la maglia delle Fiamme Oro arriva in 29’15”.

Mattinata di gare iniziata con le categorie Master, Elena Fustella vince tra le SF60

Prima i SM45/50 con 81 atleti classificati a cui sono seguiti i SM35/40 presenti in 56 e a concludere tutte le SF e i SM dai 55 in su con ben 162 classificati, un totale di 299 atleti che hanno visto le belle prestazione dei nostri atleti capaci di 5 podi con la vittoria di Elena Fustella tra le SF60, i secondi posti di Giovanni Biffi tra i SM70 e di Anna Angrisani tra le SF65 e i terzi di Oscar Balbiani tra i SM55 e di Daniela Gilardi tra le SF55.

Dopo le prime gare, al via le categorie giovanili

Dagli Esordienti sino ai Cadetti 233 atleti in queste tre categorie con gli Esordienti maschi e femmine in gara unica, miglior risultato lecchese il 7° posto tra le Ragazze di Sofia Piazza.

Si inizia a respirare aria internazionale con la categoria Allieve che precede tutte le altre gare in programma.

Tra le Allieve la prima vittoria internazionale grazie al successo della belga Charlotte Penneman. Dopo questo primo assaggio di gare ad alto livello, tutta un susseguirsi di emozioni che hanno visto Allievi, Juniores maschili, cross corto femminile, cross corto maschile, gara internazionale femminile e a concludere quella maschile ad ammainare la bandiera della 65^ edizione.

Di seguito tutti gli altri risultati dei nostri.

Gare Master

SF40: 4^ Silvia Gilardi (Sev), 8^ Fabiola Ribeiro De Oliveira (Team Pasturo).

SM45: 14° Davide Gottifredi (Pol Bellano Galperti Group).

SM50: 8° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 34° Alessandro Vitali (Pol Bellano Galperti Group), 53° Ruben Gattinoni (Team Pasturo).

SM55: 7° Carlo Corti (Atl 42195 Blu Frida), 35° Davide Forni (Team Pasturo), 41° Maurizio Invernizzi (Team Pasturo).

Gare Giovanili

Ragazzi: 17° Federico Crippa (Us Derviese), 22° Federico Cassinelli (Us Derviese).

Cadette: 12^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 18^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 26^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 36^ Anita Raineri ( AtleticralS2-Teatro la Scala), 61^ Emma Pozzi (Us Derviese).

Cadetti: 42° Guido Christian Acerboni (Us Derviese).

Gare Assolute