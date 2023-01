Cross del Campaccio, il lecchese Mattia Padovani nella top ten

Rodrighe Kmizera e Rahel Daniel vincono la 66^ edizione della storica campestre

Bene anche gli azzurri Yemaneberhan Crippa e Nadia Battocletti rispettivamente al 3° e 4° posto

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Grande spettacolo per la 66^ edizione del “Campaccio”, dagli Esordienti fino ai Master quasi 1500 atleti in gara. Le prime gare a partire sono state quelle dei Master, prima quelli tra i SM35, successivamente SM40/45 e infine SM50 con tutte le femminili Master. Successivamente le categorie giovanili e infine la gara internazionale.

L’azzurra Nadia Battocletti, campionessa europea Under 23, prova a contrastare le atlete africane ma alla fine non riesce a salire sul podio e deve “accontentarsi” al 4° posto in 19’38”, davanti a tutte Rahel Daniel per l’Eritrea in 19’10”, seguono le due keniote Marghareta Kipkeboi e Mirriam Chebet in 19’12” e 19’31”.

Al maschile Rodrigue Kwizera Burundi e Birhanu Balew Bahrain, dopo 10km in 28’42”, arrivano al photofinish con la vittoria assegnata a Rodrigue. Grande gara per l’azzurro Yemaneberhan Crippa che prova a staccare tutti e solo negli ultimi metri conclude al 3° posto in 28’47”. Molto bene il lecchese Mattia Padovani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 10° posto in 29’52”.

Nei Master Daniela Gilardi, Oscar Balbiani e Giovanni Carlo Biffi sul podio

Vittoria nella SF55 per Daniela Gilardi della Sev Valmadrera, al 2° posto Oscar Balbiani SM55 per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Giovanni Carlo Biffi 3° posto nei SM70 per l’Osa Org Sportivi Alpinisti.

Tutti i Master lecchesi

SM35: 27° Renzo Alessandro Raimondi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Tiziano Ripamonti (Team Pasturo), 48° Ambrogio Bernasconi (Pol Bellano Galperti Group), 57° Massimiliano Meroni (Team Pasturo).

SM40/45/50: 7° SM45 Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 17° SM45: Fausto Rizzi (Premana), 21° SM45 Paolo Merzario (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20° SM50 Marco Baldassarre (Pol Bellano Galperti Group), 23° SM50 Davide Gottifredi (Pol Bellano Galperti Group), 30° SM50: Roberto Penati (Atl 42195 Blu Frida), 39° SM50: Alessandro Vitali (Pol Bellano Galperti Group), 45° SM45 Paolo Colombo (Team Pasturo), 49° SM45 Luigi Perini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 67° SM50 Angelo Ferrario (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

SM55 in su e SFMaster: SM55 15° Carlo Corti (Atl 42195 Blu Frida), SM65 7° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano Galperti Group), 12^ SFM Elena Rusconi (Team Pasturo), 45° SM55 Davide Forni (Team Pasturo), 49° SM55 Luca Agostino Scarsi (Cs Cortenova), 31° SM60 Stefano Conti (Cs Cortenova), 10° SM70 Giovanni Civillini (Sev Valmadrera).

Gare giovanili, 3° posto per Nicola Spano nei Ragazzi

Molto bene Nicola Spano nei Ragazzi, il valsassinese del Cs Cortenova riesce al salire sul terzo gradino del podio in una gara che vedeva al via 69 atleti.

I risultati dei lecchesi nelle altre categorie

Esordienti M/F: 9° Mirco Pelizzaro (Css Cortenova), 11° Lorenzo Rizzi (Premana), 23° Denis Pomoni (Premana), 14^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ SF8 Cristina Gianola (Premana).

Ragazze: 6^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26^ Nicole Abis (Cs Cortenova), 41^ Domitilla Citterio (Atl Lecco Colombo Costruzione).

Ragazzi: 21° Diego Pomoni (Premana), 27° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 31° Riccardo Fazzini (Premana), 36° Federico Pelizzaro (Cs Cortenova), 45° Pietro Calabrese (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 49° Pietro Nicola Gianola (Premana).

Cadette: 16^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 22^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 43^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 45^ Emma Pozzi (Us Derviese), 50^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 54^ Serena Gianola (Premana), 57^ Marianna Chiappa (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti: 25^ Francesco Gianola (Premana), 55° Guido Christian Acerboni (Us Derviese), 62° Ivan Pomoni (Preana), 64° Marco Fazzini (Premana), 91° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluti, 3° posto per Mattia Adamoli negli Juniores

Il lecchese Mattia Adamoli, quest’anno all’atletica Valle Brembana, riesce a salire sul podio col 3° posto negli Juniores in 19’02”. Vince Andrea Ribatti della Asd Imperiali Atletica in 18’47” e al 2° posto Mauro Dallapiccola della Atl Valle di Cembra in 18’51”.

Gli altri risultati dei lecchesi negli Assoluti

Allieve: 16^ Teresa Buzzella (Bracco Atl), 29^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 36^ Elisa Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese), 41^ Maria Fazzini (Premana), 47^ Arianna Rizzi (Premana).

Allievi: 13° Carlo Tagliabue (Valle Brembana), 21° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27° Paolo Gianola (Premana), 36° Lorenzo Gianola (Premana), 42° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 49° Michael Gianola (Premana), 59° Marco Tiziano Fusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 65° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 66° Moris Gianola (Premana), 71° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 74° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 77° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 83° Marco Mascheri (Cs Cortenova), 85° Lorenzo Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese), 88° Matteo Bellenzier (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores: 15° Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32° Nicolò Vergottini (Us Derviese), 35° Andrea Vergani (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36° Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52° Emanuele Fazzini (Premana), 54° Mauro Gianola (Premana).

Assoluta cross corto F: 4^ Nicole Acerboni (Bracco Atl), 9^ Irene Bonanomi (Pol Lib Cernuschese), 13^ Anna Frigerio (Assindustria sport), 27^ Michela Gritti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluta cross corto M: 43° Mattia Canali (Atl 87 Oggiono), 59° Simone Bossetti (Osa Org Sportivi Alpinisti), 81° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 86° Juri Marelli (Osa Org Sportivi Alpinisti), 88° Stefano Fumagalli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 100° Edoardo Usuelli (Pol Lib Cernuschese).

Assoluta F: 22^ Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39^ Laura Nardo (Pol Pagnona).

Assoluta M: 39° Davide Perego (Falchi Lecco), 55° Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).