Cross della Bosca, ottimo secondo posto per Michela Gritti

Giovanna Cavalli vince nella categoria SF60

Camilla Valsecchi 3^ nelle Seniores ed Elena Rusconi 3^ nelle SF45

MORBEGNO – Bella giornata per la corsa campestre con il tradizionale Cross della Bosca a Morbegno. Poco più di 400 atleti in gara dagli Esordienti 5 fino ai Master. Tra le società vince il Gs Csi Morbegno con 1227 punti, secondo posto per il Gs Valgerola Ciapparelli con 1040 punti e terzo posto con 686 punti al Gp Valgerola.

Buoni risultati per i lecchesi presenti. Nella gara di 3km Assolute, a vincere è Katia Nana per La Recastello Radici Group in 11’14”, molto bene per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Michela Gritti 2° posto Assoluta (1^ Juniores) in 11’49”. Per Camilla Valsecchi 7° posto Assoluto (3^ Promessa) in 12’30”. Per la lecchese di Abbadia Giovanna Cavalli 16° posto Assoluto (1^ SF60) con i colori dell’Atl Paratico in 13’48”. 19° posto Assoluto a Elena Rusconi (3^ SF45) in 14’12”, 31° posto Assoluto ad Antonella Crucifero (5^ SF50) per i Falchi Lecco in 15’00” e 40° posto Assoluto a Silvia Ferrari (6^ SF45) per il Cs Cortenova in 15’42”.

Al maschile a vincere al termine dei 6km è Saverio Steffanoni per il Cus Insubria Varese Como in 19’50”, unico lecchese in gara 109° Assoluto (14° SM60) Giorgio Valsecchi per l’Osa Org Sportiva Alpinisti in 31’17”.