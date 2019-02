CASTELGOFFREDO – Con la disputa della terza e ultima giornata del campionato regionale griffato dal Centro Sportivo Italiano, si è avuta anche la classifica finale.

Successo per il Gp Santi Nuova Olonio vincere tra le società con 200 punti davanti al Cs Cortenova che ne ha totalizzati 194 e al Gs Csi Morbegno a completare il podio con 188.

Le altre lecchesi presenti non sono state a guardare: 4° posto Team Pasturo con 186, 6° l’Asd Virtus Calco con 162, 9° la Dilettantistica Premana con 138, 10° la Pol Bernate a 138, 11° l’Unione Sportiva Derviese con 134, 12° la Pol Pagnona con 126, 14° la Pol Bellano con 114, 20° il Krono Lario Team con 86, 21° la Stella Alpina con 84, 33° il Gs Rogeno con 16, dal 37° al 39° tutte con 12 punti la Pol Libertas Cernuschese, la Pol Oratorio 2B e la Pol Valvarrone. A completare la classifica delle lecchesi il 41° posto del Gs San Giorgio con 12 punti e il 48° del Ballabio Sport Team a 8.

Nove titoli regionali per il lecchesi

Non solo soddisfazioni a squadre, ma ancor di più nell’individuale con ben 9 titoli vinti dai nostri. Il Team Pasturo cala il poker con quattro titoli: Alessia Ippolito nelle Juniores, Andrea Rota nella pari categoria, Francesca Rusconi tra le Seniores e Giovanna Cavalli tra le Veterane A portano in valle l’ambito titolo. Restano in Valsassina anche quelli degli Esordienti con Caterina Ciacci per la Stella Alpina, quello delle Ragazze con Ylenia Bertoldini per il Cortenova e quello dei Veterani A con Gianni Muttoni per il Pagnona. Gli altri due titoli lecchesi portano la firma di Giovanni Di Dio tra gli Allievi per la Virtus Calco e di Silvia Valtolina della Pol Lib Cernuschese tra le Veterane B.

Ventotto podi per i nostri

Di seguito tutte le classifiche con i nostri che sono saliti sul podio finale del campionato regionale.

Esordienti: 1^ Caterina Ciacci (Stella Alpina), 2^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 3^ Denise Mascheri (Cortenova)

Ragazze: 1^ Ylenia Bertoldini (Cortenova).

Allieve: 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 3^ Clara Agostoni (Team Pasturo).

Allievi: 1° Giovanni Di Dio (Virtus Calco), 3° Giovanni Artusi (Cs Cortenova).

Juniores f: 1^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 3^ Marta Degani (Cs Cortenova).

Juniores m: 1° Andrea Rota (Team Pasturo), 3° Giovanni Dedivittis (Team Pasturo).

Seniores f: 1^ Francesca Rusconi (Team Pasturo), 2^ Alessia Bergamini (Cs Cortenova).

Amatori A f: 2^ Elena Caliò (Team Pasturo), 3^ Nicoletta Invernizzi (Cs Cortenova).

Amatori A m: 2° Mario Buzzella (Us Derviese), 3° Mario Maffezzini (Team Pasturo).

Amatori B f: 2^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 3^ Mery Ticozzelli (Cs Cortenova).

Amatori B m; 3° Tiziano Bertoldini (Cs Cortenova).

Veterane A: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Gabriella Maggioni (Pol Lib Cernuschese).

Veterani A m: 1° Gianni Muttoni (Pol Pagnona), 3° Giuseppe Denti (Pol Bellano).

Veterane B f: 1^ Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese), 2^ Anna Angrisani (Pol Bellano).

Veterani B m: 3° Lauro Baruffaldi (Cs Cortenova).

