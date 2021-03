Campi Bisenzio, festa del cross ai campionati italiani.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni, suo il titolo tra gli Juniores.

CAMPI BISENZIO- Due giorni di gare in questo periodo di restrizioni causa Covid-19, non sono facile da gestire ma l’Atletica Campi Bisenzio ha fatto tutto il possibile per riuscirci, un anno di attesa il suo in quanto già nell’edizione del 2020 era la sede proposta dei campionati, successivamente saltati per la chiusura alle gare da parte del governo e sabato e domenica con un anno di ritardo, la festa è stata riproposta pur con le limitazioni attuali.

Prima giornata di gare con le staffette e il Criterium Cadette/i.

Per i lecchesi non sono mancate le prime soddisfazioni già nella giornata inaugurale dedicata alle staffette e al criterium Cadetti, gara questa che vedeva nelle file della rappresentativa lombarda, l’atleta derviese Carlo Tagliabue che quasi a sorpresa per chi non lo vedeva all’opera dal 2019, si era preso il bronzo alla gara di Morbegno che assegnava le 5 maglie per le nazionali.

Ma non finisce di stupire il figlio d’arte (papà Claudio e mamma Paola Testa azzurra di cross in gioventù), grinta da vendere per il 15enne che non finisce di stupire e si conferma con un ottimo 7° posto nazionale contribuendo alla vittoria nella classifica per regioni tra i Cadetti ma quel che più conta nella classifica combinata che vede la Lombardia al primo posto con 728 punti davanti a Toscana con 714 e Lazio a pari punti.

Nelle staffette tra le Master femminili in gara Giovanna Cavalli, innumerevoli titoli nazionali vinti per lei in carriera, l’atleta di Abbadia che veste i colori della bresciana Atl Paratico, questa volta deve accontentarsi del 2° posto con le compagne di club nella SenioresF55 precedute di 5” dalla formazione della Fratellanza Modena.

Konjoneh Maggi, Jonut Puiu, Giovanni Artusi e Edoardo Brusa, campioni italiani tra gli Juniores.

Erano in debito con la sorte, già nella scorsa stagione ambivano al titolo tra gli Allievi, quest’anno cambiando categoria potevano sperare che i campionati non venissero di nuovo annullati e fine alla fine hanno sperato che ciò non succedesse, a campi Bisenzio si sono presentati consci delle proprie possibilità e in gara non hanno deluso le attese.

Condizioni proibitive, una fitta pioggia gelata accompagnata da una grandinata, il percorso che da perfetto delle gare precedenti si è ben presto trasformato in una lunga striscia di fango e quattro giri per un totale di 8km da percorrere, dopo poco meno di 1km i nostri sono lì davanti e i dirigenti del sodalizio giallo blu iniziano a fare frenetici conti, passano i km, si perde qualche posizione e alla fine Konjoneh Maggi arriva al 10° posto, Jonut Puju è 20°, Giovanni Artusi 29° e a concludere Edoardo Brusa 51°, da questa classifica viene estrapolata quella di società, vengono tolti gli atleti in gara per il solo titolo italiano individuale e alla fine il responso è netto, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, campione d’Italia con 29 penalità, un successo netto che vede al 2° posto con 53 punti il Cus Insubria Varese Como.

Lunga mattinata di gare iniziata col cross corto femminile.

Nessuna atleta lecchese in gara sui 3km e bisogna aspettare la stessa gara al maschile per vedere i nostri all’opera, Marco Aondio (15° cat Promesse) chiude mentre Mattia Papini è 39° (21° cat Promesse).

Partono le Assolute del cross lungo femminile, sei lecchesi in gara (tra parentesi la società quando non dell’Atl Lecco), 8km e davanti si forma un quartetto di atlete di colore in gara per la sola classifica di società, con le migliori azzurre ad inseguire compatte a giocarsi il titolo italiano, prima delle nostre al traguardo è Elisa Pastorelli col 30° posto (7^ Promesse) seguita al 31° da Maria Righetti, al 35° da Nicole Acerboni (10^ Promesse per la Bracco Atletica), al 56° da Ilaria Dal Magro, al 72° da Anna Frigerio (Free Zone), non conclude la gara per un problema fisico Francesca Colombo.

Sono 5 i giri per il cross lungo maschile, 10km da percorrere e il tempo che cambia repentinamente nel corso degli ultimi giri con una grandinata a rendere epico il giro conclusivo, i lecchesi in gara vedono il miglior risultato per Ahmed El Mazoury (Atl Casone Noceto) col 12° posto, non concludono la prova Mattia Padovani che prende una buca nella fase iniziale di gara ed è vittima di una contrattura che lo costringe al ritiro durante il secondo giro, e Francesco Bona in gara con i colori della Caivano Runners.

Partono le Juniores femminile, 6km da percorrere e Marta Crippa conclude al 37° posto seguita al 55° da Camilla Valsecchi, al 69° da Clarissa Boleso e al 70° da Francesca Gnecchi.

Dopo gli Juniores maschili, tocca alle Allieve, il percorso ormai è diventato una lunga striscia fangosa e anche se non piove più le atlete sono messe a dura prova, sono sei le lecchesi al via, per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni al 48° posto Giorgia Maria Belingheri, al 97° Anna Panzeri e al 125° Rebecca Balbiani, per il Team Pasturo miglior piazzamento quello di Elisa Agostoni 65^ seguita al 74° da Michela Gritti e al 118° da Alessia Orlandi.

Ultima gara al via col terzetto dell’Us Derviese, gli Allievi devono percorrere un giro iniziale da 1km e due completi per un totale di 5km, il migliore è Francesco Raineri col 26° posto, seguito al 54° da Nicolò Vergottini e all’85° da Daniele Oltolini.

Classifiche di società, 4°ç posto nella Combinata femminile per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Partendo dalle classifiche del Campionato Di Società, nelle Allieve al 29° posto il Team Pasturo e al 30° l’Atl Lecco Colombo Costruzioni che ottiene anche il 10° nelle Juniores femminile e l’8° tra le Assolute, questi risultati determinano il 4° posto per le giallo blu nella classifica combinata che somma i punti ottenuti nelle tre categorie (Allieve/Juniores e Seniores) se una società manca in una di queste categorie, non può concorrere per la speciale classifica, a concludere il 17° posto ottenuto dagli Allievi dell’Us Derviese.

Juniores dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in Coppa dei Campioni nel 2022.

Grazie al successo tra gli Juniores, i giallo blu la prossima stagione saranno impegnati in coppa dei campioni, manifestazione internazionale questa i club vincitori del titolo nazionale tra gli Assoluti/e e Juniores m/f competere per la conquista del trofeo. Non è nuovo a questa manifestazione il club lecchese , già nel 2014 partecipò con gli Juniores alla finale di Albufeira (Portogallo) grazie al titolo vinto sui prati di Rocca Di Papa.

GALLERIA FOTOGRAFICA