Cross Parco delle Cave, sei squadre lecchesi staccano il pass per il campionato italiano di società

In gara per il Campionato Italiano di Società Assoluto fase regionale e per il campionato regionale Giovanile

A Cassino andranno Cortenova (Allieve), Premana (Junior femminile), Atletica Lecco Colombo Costruzioni (Allievi, Juniores maschile e Promesse/Seniores femminile e maschile)

BRESCIA – Una giornata fredda e nebbiosa, oltre 1000 atleti hanno gareggiato per il campionato di società nel 4° Cross Parco delle Cave. Nei Cadetti/e vincono il Cus Pro Patria Milano al maschile con 30 punti, Atl Lecco Colombo Costruzioni conclude al 6° posto con 113 punti, al 10° posto Csc Cortenova con 125 punti, al 15° posto Premana con 167 punti. Al femminile vince l’Atletica Meneghina con 20 punti, all’8° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 115 punti.

Sei gare dalle Allieve fino a Promesse/Seniores maschile, per il Campionato di Società Italiano fase regionale. Tra le qualificate nelle Allieve 4° posto del Csc Cortenova con 73 punti, a vincere sono le Allieve dell’Atl Bergamo 1956 Oriocenter con 26 punti, non riescono a qualificarsi le Allieve dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni all’8° posto con 114 punti. Al maschile vince per l’Atl Gavirate con 26 punti, bene l’Atl Lecco Colombo Costruzioni che conclude con 63 punti e qualificata al 7° posto, Premana non riesce a qualificarsi al 9° posto con 91 punti.

Due squadre lecchesi qualificate, gli Juniores erano già qualificati 2023 per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni e a Brescia hanno preso il 5° posto con 46 punti e Premana all’8° posto conclude con 88 punti. Entrambe andranno a Cassino (FR). Le ultime due squadre lecchesi qualificate: Atl Lecco Colombo Costruzioni Juniores/Promesse sia femminile che maschile, 3^ classificata al femminile con 53 punti, a vincere La Recastello Radici Group con 12 punti. Al maschile vince la corazzata Atl Valle Brembana con 8 punti, al 4° posto Lecco con 74 punti.

Tutti i risultati individuali dei lecchesi in gara e i vincitori

Esordienti 0,6km: 1^ Giulia Fazzini (Premana), 4^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Esordienti 0,6km: 1° Leonardo Visentini (SS. Robur Barbarano), 12° Denis Pomoni (Premana).

Ragazze (1,3km). 1^ Sofia Seresini (Atl Estrada).

Ragazzi (1,3km). 1° Luca Gorla (Pro Patria ARC Busto Arsizio), 24° Francesco Bellati (Premana).

Cadette (2km). 1^ Asia Scimone (Atl Meneghina), 4^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40^ Sofia Corbetta (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 53^ Carolina Fazzini (Premana), 68^ Serena Gianola (Premana), 71^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 81^ Lucia Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 90^ Elena Ciappasoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti (2,5km). 1° Federico Giardiello (Atl Gavirate), 9° Pietro Carminati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Nicola Spano (Csc Cortenova), 33° Michele Bellati (Premana), 37° Giacomo Grassi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 57° Federico Pellizzaro (Csc Cortenova), 58° Matteo Tenderini (Premana), 67° Lorenzo Tassone (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 71° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline), 72° Leonardo Simoncelli (Merate Atl Promoline), 76° Diego Pomoni (Premana), 80° Marco Fazzini (Premana), 101° Oscar Gianola (Premana), 113° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova), 115° Lorenzo Pomoni (Premana), 127° Andrea Malugani (Csc Cortenova), 128° Tamas Gerosa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 135° Riccardo Tentori (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allieve (4,5km). 1^ Martina Ghisalberti (Atl Valle Brembana), 9^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 13^ Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 22^ Elisa Menatti (Us Derviese), 23^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 30^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 33^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 45^ Maria Fazzini (Premana), 71^ Carlotta Bertoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 82^ Marianna Chiappa (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi (5km). 1° Thomas Colombo (Atl Riccardo Milano 1946), 4° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Francesco Gianola (Premana), 25° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38° Lorenzo Trincavelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 44° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 58° Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 59° Moris Gianola (Premana), 69° Filippo Tenderini (Premana), 70° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 102° Tomas Gianola (Premana).

Juniores (5km). 1^ Iolanda Donzuso (Milano Atl), 18^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores (7,5km). 1° Luciano Carallo (Atl Valle Brembana), 4° Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana), 10° Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17° Nicolò Vergottini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21° Paolo Gianola (Premana), 27° Emanuele Fazzini (Premana), 40° Lorenzo Gianola (Premana), 44° Michael Gianola (Premana), 60° Mauro Gianola (Premana), 65° Tommaso Gianola (Premana), 68° Alessandro Gianola (Premana).

Promesse/Seniores (7,5km). 1^ Susanna Maria Saapunki (Us Malonno), 9^ Laura Nardo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20^ Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 29^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Anna Panzeri (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Promesse/Seniores (10km). 1° Samuel Medolago (Atl Valle Brembana, 16° Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17° Mattia Sottocornola (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 44° Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 55° Michele Bonacina (Avis Oggiono), 68° Stefano Mandile (Atl Lecco Colombo Costruzioni).