Cross. Quarta prova del Campionato Brianzolo e Campionato Regionale Master

Poco meno di 500 atleti sabato scorso a Monza

MONZA – Sabato pomeriggio, organizzata dal Gruppo Podistico Villasantese al Parco di Monza (Casina San Fedele), 489 atleti hanno gareggiato per la 4^ prova del Campionato Brianzolo 2025, valida anche per il Campionato Regionale Master individuale e di società.

Nella prima gara al via 228 atleti dai Master SM50 in su. Roberto Pedroncelli (Atl Paratico) vince la 4^ prova su 4. Nella seconda gara, categoria Juniores maschile e tutte le categorie femminili dagli Juniores in su (128 atleti/e), a vincere è stata Laura Ceddia (Us Atl Vedano). Terza e ultima gara (135 atleti) dalla categoria Promesse fino ai Master SM45, a vincere è stato Filippo Ba (G Alpinistico Vertovese).

(In pagina: foto Mandelli Roberto /Podisti.net e Pino Timpani/Podisti.net)

Tutti i podi delle gare della 4^ prova del Trofeo Brianzolo (Master in gara per il Campionato Regionale di cross)

Juniores F:

1^ Stefania D’Auria (N. Atl 87).

1° Luca Proserpio (Amici dello Sport Briosco).

1^ Laura Ceddia (Us Atl Vedano), 2^ Giulia Torresani (Us Quercia Dao Conad), 3^ Laria Oltolini (Atl Andromeda).

1° Federico Zambelli (Cus Bergamo), 2° Alessandro Sala (Pol Besanese), 3° Daniele Corti (Atl 87 Oggiono).

1^ Irene Girola (Osa Org Sportiva), 2^ Francesca Baronchelli (DK Runners Milano), 3^ Martina Ripamonti (Pol Team Brianza Lissone).

1° Francesco Canclini (Daini Carate Brianza), 2° Alberto Formenti (Pol Besanese), 3° Thomas Francesco Previtali (Us Atl Vedano).

1^ Andrea Maffolini (Atl Paratico), 2^ Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza), 3^ Maria Galvani (Azzurra Garbagnate M.se).

1° Filippo Ba (G Alpinistico Vertovese), 2° Fabio De Angeli (Daini Carate Brianza), 3° Alessandro Maresca (G Alpinistico Vertovese).

1^ Lusia Gelmi (G Alpinistico Vertovese), 2^ Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group), 3^ Antonella Sirtori (3 Life).

1° Alessandro Rocca (Daini Carate Brianza), 2° Alberto Cavagnini (Rosa Running Team), 3° Manuel Sella (Pol Libertas Cernuschese).

1^ Monica Vagni (Atl Paratico), 2^ Giovanna Terraneo (Asd Marciacaratesi), 3^ Cinzia Cucchi (Atl Paratico),

1° Fabio Stefano Palmieri (Asd Tapascioni Running), 2° Renato Tosi (Atl Paratico), 3° Giovanni Bosio (G Alpinistico Vertovese).

1^ Roberta Locatelli (Atl Paratico), 2^ Federica Zardoni (Pol Libertas Cernuschese), 3^ Barbara Cassola (Pol Olonia).

1° Manuel Franchi (Atl Paratico), 2° Mauro Arnoldi (Cus Bergamo), 3° Sandro Cavallaro (Cus Insubria Varese Como).

1^ Noives Carobbio (Atl Paratico), 2^ Maria Cecilia D’Andrea (Pro Patria ARC Busto Arsizio), 3^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno).

1° Roberto Pedroncelli (Atl Paratico), 2° Marco Premoli (Atl Paratico), 3° Mauro Riccardi (G Alpinistico Vertovese).

1^ Roberta Ghezzi (PBM Bovisio Maschiago), 2^ Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 3^ Liliana Cagliani (Athletic Team).

1° Riccardo Dusci (Marathon Club), 2° Enrico Eula (Atl Paratico, 3° Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate M.se).

1° Agostino Ferrari (Atl Paratico), 2° Paolo Gatti (Daini Carate Brianza), 3° Pietro Arturo Facchini (Atl Paratico).

1° Martino Palmieri (Euroatletica 2002), 2° Alessandro Cialfi (Ma Michetta), 3° Aurelio Moscato (Pol Libertas Cernuschese).