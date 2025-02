Csi. Campionato Provinciale di corsa campestre, il Gs Virtus Calco vince il titolo

Team Pasturo al secondo posto, Cs Cortenova sull’ultimo gradino del podio

Quasi 300 atleti alla terza e ultima prova disputata ad Arcore

ARCORE (MB) – Ultima prova del Campionato Provinciale Csi di corsa campestre, organizzata dalla Polisportiva Bernate, domenica scorsa, sul percorso del parco di Villa Borromeo. 12 società e quasi 300 atleti in gara; il Gs Virtus Calco vince il titolo provinciale 2025 con 90 punti, secondo con 76 punti il Team Pasturo e Csc Cortenova terzo con 71 punti.

Domenica, nell’ultima prova, hanno corso anche gli atleti del CTL3 Atletica, riuscendo a vincere la categoria Ragazzi, ma non essendo iscritto nel Csi non prende punti per il trofeo provinciale. I piccoli della categoria Cuccioli tutti premiati con una medaglia, mentre per le altre categorie, dagli Esordienti fino ai Cadetti, medaglia ai primi tre. Dagli Allievi in su, per i primi tre, un pacco regalo e una coppa per le prime sei società.

Classifiche e punti delle società dell’ultima giornata

1^ Gs Virtus Calco (1020 punti), 2^ Team Pasturo (813 punti), 3^ Polisportiva Bernate (802 punti), 4^ As Premana (570 punti), 5^ Csc Cortenova (552 punti), 6^ Pol Pagnona (277 punti), 7^ Us Derviese (138 punti), 8^ Pol Bellano (115 punti), 9^ Gso U Unite (94 punti), 10^ Pol Alta Valsassina (33 punti), 11^ Pol Valvarrone (28 punti).

Tutti i podi di categoria

Cuccioli f

1^ Greta Gianola (As Premana), 2^ Melissa Cavalli (Pol Bellano), 3^ Arianna Vittori (As Premana).

1° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 2° Riccardo Vitali (Pol Bellano), 3° Gregorio Pagangriso (Us Derviese).

Anna Rigonelli (Gs VIrtus Calco), 2° Cristina Gianola (As Premana), 3^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone).

1^ Diletta Fazzini (As Premana), 2^ Anna Colombo (Gs Virtus Calco), 3^ Lavinia Origo (Gs Virtus Calco).

1° Mattia Vertemati (CTL 3 Atletica), 2° Leonardo Rizzi (As Premana), 3° Mattia Plati (Team Pasturo).

1^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 2^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 3^ Beatrice Elvira Mauro (CTL 3 Atletica).

1^ Lorenzo Guido (Team Pasturo), 2° Diego Pomoni (As Premana), 3° Rayane Matrane (Csc Cortenova).

1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova).

1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Andrea Colombo (Team Pasturo), 3° Adam Atraoui (CTL 3 Atletica).

1^ Elisa Menatti (Us Derviese).

1° Oscar Luigi Pomoni (As Premana), 2° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 3° Vittorio Crippa (Gs VIrtus Calco).

1^ Ilaria Menatti (Us Deviese), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Letizio Oltolini (Us Derviese).

1°Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 2° Manuel Tagliaferri (Pol Pagnona), 3° Juri Marelli (Team Pasturo).

1^ Angela Locatelli (As Premana), 2^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 3^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

1° Luca Balbiani (Pol Bellano), 2° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), 3° Sergio Tosello (Pol Bernate).

1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Anna Busi (Pol Pagnona).

1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 3° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona).

1^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 2^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 3^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 2° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 3^ Oscar Balbiani (Team Pasturo).

Veterane B

1^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 2^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

1° Lino Marelli (Team Pasturo), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 3° Andreano Belloni (Pol Bernate).

1^ Matilde Mastrocinque (Oltretutto 97).

1^ Vittoria Marzorati (Oltretutto 97), 2^ Giada De Meo (Oltertutto 97), 3^ Matilde Ortalli (Oltre tutto 97).

1° Alessandro Fumagalli (Oltretutto 97).

1° Ruggero Maggioni (Oltretutto 97), 2° Marco Corti (Oltretutto 97), 3° Abacar Azize Diarassouba (Oltretutto 97).