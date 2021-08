CSI. Iscrizioni Campionati di Calcio stagione 2021-2022

C’è tempo fino a venerdì 10 settembre

LECCO – C’è tempo fino a venerdì 10 settembre per effettuare le iscrizioni alla fase territoriale dei campionati nazionale di calcio Csi per la stagione 2021-22.

Le quote di iscrizione ai vari campionati vengono riproposte così come nella stagione 2019/2020; inoltre verrà riconosciuto un bonus di circa il 30% della quota versata due anni fa ad ogni squadra iscritta nella stagione 2019/20 dall’under 13 in su, e che rinnoverà l’iscrizione al campionato 2021/22 anche se in categorie diverse.

TECNICO QUALIFICATO

Per tutti i campionati riconosciuti di prevalente interesse nazionale è confermato il requisito del tecnico qualificato per ogni squadra iscritta.

Per tecnico qualificato s’intende un tesserato che abbia frequentato un corso di istruttore o di allenatore per la disciplina sportiva praticata, iscritto al CEAF ed in regola con gli aggiornamenti ed i pagamenti (se previsti).

Le squadre o società che non hanno un tecnico qualificato, potranno ugualmente iscriversi ai vari campionati, a condizione che l’allenatore segnalato parteciperà al corso allenatori che verrà indetto nel mese di settembre, e potrà esercitare il proprio ruolo, usufruendo di una deroga valida fino al termine del corso.

Alle gare di campionato, potranno essere iscritti nella distinta, in qualità di allenatore o tecnico (1°, 2°, aiuto, ecc), solo tesserati che siano in regola con la relativa qualifica di disciplina. I tecnici in deroga dovranno essere inseriti a penna.

CSI LECCO CUP

Inoltre, anche in questa stagione ci sarà la Csi Lecco Cup, manifestazione dedicata alle categorie giovanile del calcio Csi che si svolgerà in tre fine settimana di questo autunno. Le date previste sono, per la prima giornata sabato 25 e domenica 26 settembre, seconda giornata il 2 e 3 ottobre (per gli Under 10-12) o infrasettimanale (cat. ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior), eventuale terza giornata infrasettimanale per tutte le categorie.

Finali in calendario il 2 e 3 ottobre per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior, il 9 e 10 ottobre per le categorie Under 10 e 12.

Le iscrizioni delle squadre (costo 10€ per squadra) andranno formalizzate sul portale campionati entro domenica 19 settembre e per questa– edizione la Csi Lecco Cup si arricchirà dell’opzione minivolley per la categoria Under 10, con possibilità di concentramenti da organizzarsi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

