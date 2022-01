Csi Lecco. Sport di squadra: campionati sospesi fino al 31 gennaio

Il consiglio direttivo del comitato Csidi Lecco ha deciso di prorogare la sospensione

LECCO – Il consiglio direttivo del comitato Csi Lecco ha deciso di prorogare la sospensione dei campionati degli sport di squadra fino al 31 gennaio 2022. Quindici giorni fa il direttivo aveva già sospeso l’attività degli sport di squadra fino al 20 gennaio, ma visto l’andamento della pandemia in provincia, il direttivo ha deciso di allungare la sosta.

Tale sospensione riguarda le attività territoriali direttamente promosse dal Csi Lecco e interessa le competizioni degli sport di squadra: calcio (a 11, a 7 e a 5), pallacanestro e pallavolo. Viene rimandata a data da destinarsi anche la giornata polisportiva Under 12 in che era in programma il 22 e 23 gennaio.

“Le gare previste dai calendari ufficiali nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 31 gennaio verranno riprogrammate in base a quanto decideranno le rispettive commissioni tecniche e zone competenti” fa sapere il Csi Lecco attarverso una nota stampa, senza però sospendere le sessioni di allenamento delle singole squadre e delle attività individuali.

“Da martedì 1 febbraio l’attività sportiva riprenderà – prosegue la nota stampa – rispettando i calendari già in essere e il protocollo ufficiale del Centro Sportivo Italiano (denominato “back to sport” che specifica che la pratica di attività sportiva (ad esclusione dell’atletica no stadia) svolta sia al chiuso che all’aperto, con l’eventuale utilizzo degli spogliatoi, prevede che tutti gli atleti siano in possesso della Green Pass ‘Rafforzato’ ”.

Il Csi ricorda che “Tale obbligo interessa coloro che hanno compiuto i 12 anni di età. Gli atleti fino a 11 anni, pur essendo soggetti attivi della campagna vaccinale, non hanno l’obbligo di esibizione nessuna tipologia di Green Pass. Gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria il Green Pass “Base”, in quanto assimilati per disposizione governativa alla categoria dei lavoratori. Questo a prescindere dal fatto che gli stessi siano retribuiti o prestino la loro attività a titolo gratuito o volontario. Le ultime disposizioni governative prevedono però che con decorrenza 15 febbraio 2022 coloro che ricoprono tali incarichi al compimento del cinquantesimo anno di età, debbano obbligatoriamente esibire una Green Pass ‘Rafforzato’ ”.

Il Csi ricorda infine che per quanto concerne il pubblico che accede alla struttura sportiva (campi di gioco e palazzetti) in tutte le Zone (Bianca, Gialla, Arancione) “deve esibire il Green Pass ‘Rafforzato’ e deve indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso. Negli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso è fatto divieto di consumo di cibi e bevande”.