Gs Virtus Calco campione 2022 sia nell’atletica che nella combinata

Team Pasturo terzo nell’atletica e nella combinata; Csc Cortenova secondo nella combinata

LECCO- L’oratorio di Lecco Centro, venerdì sera, ha ospitato le premiazioni dei campionati provinciali di atletica leggera e gran combinata. Carlo Isacchi, coordinato della commissione provinciale per l’atletica, e Ennio Airoldi, presidente provinciale, consegnato le medaglie ai vincitori.

Premiate le prime tre società con la coppa, ai vincitori individuali la maglietta col simbolo di campione

Per l’atletica leggera, Gs Virtus Calco vince con 120 punti davanti al Team Alto Lambro con 102 punti e al Team Pasturo con 100 punti. Seguono al 4° posto Polisportiva Bernate con 88 punti, al 5° Csc Cortenova con 78 punti, al 6° con Pol Bellano con 76 punti, al 7° con Pol Oratorio 2B con 56 punti, all’8° con Polisportiva 2001 con 54 punti, al 9° con Gso San Giorgio con 48 punti, al 10° con Gs Rogeno con 42 punti e all’11° Pol Castello Brianza con 38 punti. Non classificate (partecipazione a due sole giornate) Pol Valvarrone e con Gso V Unite.

Per la Gran Combinata, vince ancora Gs Virtus Calco con 1656 punti, seconda Csc Cortenova con 156 punti, al terzo Team Pasturo con gli stessi punti (156). Al 4° la Polisportiva Bernate con 133 punti, al 5° Pol Bellano con 108 punti, al 6° Rogeno con 78 punti, al 7° Pol Valvarrone con 72 punti, all’8° As Premana con 64 punti, al 9° Pol Pagnona con 52 punti, al 10° Us Derviese con 48 punti, all’11° Gso V Unite a 42 punti, al 12° Team Alto Lambro con 40 punti, al 13° Polisportiva 2001 con 36 punti, al 14° con Pol Oratorio 2B con 36 punti, al 15° Gso San Giorgio con 30 punti e chiude Pol castello Brianza con 22 punti.

20 campioni individuali nell’atletica e 20 nella gran combinata

Il Gs Calco, con 8 titoli, è quello che ha ottenuto più allori, segue Alto Lambro nella atletica con 6 titoli. Nella combinata ancora con 6 titoli per il Gs Calco, 5 per il Team Pasturo e 4 per la Pol Bernatese.

Tutte i campioni provinciali

Atletica Leggera

Esordiente: Linda Galbusera (Gs Virtus Calco), Riccardo Ghezzi (Virtus Calco).

Ragazze/i: Costanza Monti (Virtus Calco), Tayan El Azzouzi (Pol Oratorio 2B)

Cadette/i: Elisa Dozio (Virtus Calco), Micheal Orlandi (Team Pasturo)

Allieve/i: Alessia Aquistapace (Csc Cortenova), Matteo Maggioni (Virtus Calco).

Juniores: Ilaria Oricchio (Team Alto Lambro), Leonardo Molteni (Team Alto Lambro).

Seniores: Camilla Valsecchi (Team Pasturo), Giacomo Maggioni (Virtus Calco).

Amatori A: Michela Ciceri (Team Alto Lambro), Luca Perego (Virtus Calco).

Amatori B: Gemma Iris Morosini (Team Alto Lambro), Alessandro Valsecchi (Team Alto Lambro).

Veterani A: Piera Balbiani (Pol Bellano), Giuseppe Piva (Pol Bellano).

Veterani B: Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), Federico Sala (Team Alto Lambro).

Gran Combinata

Esordienti: Giulia Campisi (Pol Bernate), Filippo Mandelli (Team Pasturo).

Ragazze/i: Beatrice Spada (Team Pasturo), Federico Forni (Team Pasturo).

Cadette/i: Rebecca Colombo (Virtus Calco), Federico Orlandi (Team Pasturo).

Allieve/i: Alessia Acquistapace (Csc Cortenova), Matteo Maggioni (Virtus Calco).

Juniores: Binevra Brognoli (Virtus Calco), Simone Monzardo (Pol Bernate).

Seniores: Camilla Valsecchi (Team Pasturo), Matteo Glapis (Virtus calco).

Amatori A: Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), Paolo Ernesto Ratti (Rogeno)

Amatori B: Sara Prataviera (Virtus Calco), Massimiliano Esposito (Pol Bernate).

Veterani A: Elena Maria Corno (Pol Bernate), Lino Marelli (Gs Rogeno).

Veterani B: Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco)