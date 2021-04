Atletica Lecco Colombo Costruzioni, impegnata su più fronti nel fine settimana.

Dalla Sardegna alla Lombardia passando per l’Emilia Romagna

LECCO – A Cagliari nuovo primato personale per la sarda Beatrice Porcu che da alcune stagioni veste i colori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, la specialista dei 400m con ostacoli, domenica si è cimentata sui 400m piani e con 1’00”20 oltre a vincere la gara migliora il suo precedente primato di 7 centesimi che risaliva al 2018.

A Modena le gare valide per il trofeo ER meeting 2021 e sui 2000m si è schierato sulla linea di partenza Omar Stefani che da quest’anno veste i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, per lui arriva un 5’30”39 a un paio di secondi dal suo primato personale, il suo tempo è il primato sociale che migliora di 1” il vecchio limite di Paolo Merzario di 5’31” 2 che risaliva al 2001.

Il Silver Meeting di Casalmaggiore

E’ partito invece domenica, a Casalmaggiore, il circuito Silver Meeting, manifestazione questa che si propone di mettere gli atleti nelle migliori condizioni per ottenere tempi considerevoli soprattutto nelle gare di mezzofondo, e per far questo in ogni occasione le gare vengono tirate da “lepri” che portano i concorrenti a determinati passaggi per fare dei tempi ottimali.

Nella serie migliore degli 800m al 2° posto conclude Marco Aondio che ferma il cronometro a 1’54”37 a poco più di 1” dal suo miglior crono che risale allo scorso anno, incappa in una giornata negativa Mattia Papini che conclude in 1’59”13 tempo che non rispecchia le potenzialità dell’atleta lecchese che vanta un personale di 1’52”98.

Sui 100m in gara Giorgio Bergna che ferma il cronometro a 12”94. nel lancio del disco Allieve, bella vittoria e record personale per Kethrin Sironi che con 36,38m aggiunge oltre un metro al suo precedente primato che risaliva a due mesi fa e si impossessa del primato sociale migliorando il 36,06m di Francesca Limonta che l’aveva stabilito nel lontano 1992.

Le gare a Villasanta

A concludere la carrellata dei risultati del week end, le gare di Villasanta, partite alla mattina e susseguitesi per tutta la giornata con sia le gare giovanili solo a livello provinciale e con quelle Assolute a livello regionale.

Accesso limitato in campo ai soli atleti e ai tecnici accreditati solo all’esterno della pista, pubblico che ha potuto assistere alle gare solo da fuori, norme stringenti messe in campo dagli organizzatori che hanno controllato temperatura a tutti, autocertificazione obbligatoria, ingresso alla struttura un’ora prima delle proprie gare e in campo e in pista solo 10’ prima.

Sui 1500m al femminile, galoppata vincente per Marta Crippa che ferma il cronometro a 5’02”22 nuovo personal best, al 3° posto tra le Allieve conclude per il Team Pasturo Camilla Crippa che ottiene il personale con 5’22”64, subito dietro Francesca Gnecchi a sua volta al personale con 5’23”14 e a concludere le performance lecchesi il 5’27”43 di Camilla Valsecchi. Al maschile chiude al 4° posto Assoluto e 3° Juniores Giovanni Artusi con 4’11”02 mentre il compagno di colori Simone Galbani migliora il personale portandolo a 4’44”51.

Sui 100m Federica Maggi ferma il cronometro a 13”05, Cecilia Bignardi a 13”97, Ines Gennuso a 14”77, Aurora Maria Riccardi 15”24 e Sara Carrera 15”48, al maschile Giovanni Emanuele Dell’Oro chiude in 12”73.

Passando agli ostacoli, Matteo Dozio vince in 16”60 i 110, mentre tra gli Allievi al 3° posto conclude in 16”22 Simone Manzoni.