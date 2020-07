Da Lecco a Colico a nuoto, Giorgio Riva chiude un’altra impresa sul Lario

40 km di bracciate tra Lecco e Colico

Il nuotatore brianzolo scortato lungo il percorso dalle Lucie

LECCO – Da Lecco a Colico a forza di bracciate: sabato Giorgio Riva, nuotatore di Carate Brianza, ha portato a termine un’altra delle sue imprese sul Lago di Como.

Il 33enne è partito alle 6 di mattina dalla Canottieri Lecco. Obiettivo, nuotare per 40 km fino al Lido di Colico. La maratona si è conclusa in 12 ore, esattamente il tempo che Giorgio aveva stimato, come raccontato con soddisfazione: “E’ andata molto bene, devo dire che ho nuotato con delle condizioni perfette. La parte che più mi preoccupava era l’inizio, l’obiettivo era raggiungere Abbadia prima che si alzasse la Breva, devo dire che c’è stato poco vento e il lago è stato praticamente sempre calmo, facilitando la mia progressione”.

Nel corso della traversata Giorgio è stato scortato da sette Lucie dell’Asd Remiera I Laghèe di Bellano e da una barca della Canottieri Lecco con a bordo il papà di Giorgio, Armando, l’amica Luciana Vismara e il bagnino della Canottieri Antonio Servedio. “E’ stato molto bello fermarsi davanti a tutti i Comuni del ramo orientale del Lario per un simbolico saluto, suonando l’Inno d’Italia – ha detto Giorgio – una grande emozione. Per me questa impresa significava lanciare un messaggio di speranza per il mondo sportivo e non solo dopo i difficili mesi del Covid. Sono felice di esserci riuscito“.

Dopo una breve sosta a Bellano di 15 minuti, dove è stato accolto dal sindaco Antonio Rusconi, Giorgio è ripartito deciso verso Colico dove è arrivato dopo poco più di 12 ore: “E’ stato anche qui molto bello ed emozionante perché l’ultimo chilometro l’ho nuotato con un mio allievo, Alessandro Brivio, che frequenta l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oltretutto 97 che segue ragazzi con disabilità. Io insegno nuoto e Alessandro è uno dei miei allievi: l’ho raggiunto dove mi stava aspettando, a bordo di una vasca, e insieme abbiamo percorso a bracciate l’ultimo chilometro prima dell’arrivo”.

A Colico Giorgio e Alessandro sono stati accolti dal sindaco di Carate Brianza Luca Veggian insieme all’assessore Alessia Scotti e da tanti amici che hanno festeggiato l’impresa di Giorgio. Ora, il meritato relax, in attesa di progettare la prossima sfida: negli anni passati infatti il giovane nuotatore aveva portato a termine sia il trittico del Lago (Bellagio-Como, Bellagio-Lecco e Bellagio-Colico) che il periplo del Lario a nuoto. “Al momento non ho progetti ma sicuramente tornerò su questo splendido lago” ha detto “grazie davvero a tutti coloro che mi hanno sostenuto ed incoraggiato dai preparativi al momento della traversata” ha concluso.