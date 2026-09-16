Da Lecco a Siena di corsa: è partita l’avventura dell’ultramaratoneta Roberto Crippa

“Route 60 south”: 400 km di ultratrail non-stop per lo sportivo olginatese

Martedì 15 settembre alle ore 18 il via ufficiale dalla Canottieri Lecco

LECCO – E’ partito alle 18.00 in punto di martedì 15 settembre, dalla sede della Società Canottieri Lecco, Roberto Crippa l’ultramaratoneta di Olginate. Obiettivo la Lecco-Siena, Ultratrail da 400 chilometri (3700 metri di dislivello positivo e 3574 di dislivello negativo).

Impresa che Roberto Crippa cecherà di raggiungere nel minor tempo possibile per arrivare nella Città del Palio, piazza del Campo, nella giornata di domenica 20. Per riuscirci, dovrà spingersi verso il Cremonese, dopo aver seguito il corso dell’Adda, attraversando la Pianura padana da Nord a Sud e quindi procedere verso Reggio Emilia per poi affrontare la dorsale degli Appennini attraverso un antico tracciato tra Emilia-Romagna e Toscana per poi puntare su Pistoia e far rotta verso Siena: attraverso 3 Regioni e 10 Province.

Alla partenza Crippa, nel giorno del suo 60° compleanno, è stato salutato dai famigliari, dagli amici che lo accompagneranno nella prima parte della sfida, dal sindaco di Olginate Marco Passoni e dal presidente della Canottieri Lecco Michele Peccati.

Con questa nuova sfida, la “Route 60 South”, Crippa punta a migliorare il suo primato personale di distanza Ultratrail in tappa unica non-stop (+60 km rispetto alla Lecco-Pisa del 2024). Sarà possibile seguire passo-passo la sfida dell’atleta lecchese collegandosi al link https://www.strava.com/beacon/0MTnjqUXqwd