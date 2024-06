Danza. Giada Canino andrà ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025

La ballerina di Calolziocorte sarà protagonista nella specialità Hip Hop

“Sono davvero molto orgogliosa, mi impegnerò al massimo per rappresentare l’Italia”

CALOLZIOCORTE – La ballerina Giada Canino ha staccato il biglietto per i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 nella disciplina della danza sportiva, specialità Hip Hop. L’ufficialità della qualificazione in maglia azzurra è arrivata venerdì, immaginatevi la gioia immensa della campionessa calolziese per un traguardo inseguito dopo anni di allenamenti, sudore e tanti sacrifici.

Per un’atleta come Giada, la partecipazione a un mondiale è il sogno di una vita che diventa realtà: “Sono davvero molto orgogliosa, mi impegnerò al massimo per rappresentare l’Italia – ha detto appena appresa la notizia -. Il ringraziamento più grande va ai miei genitori per tutto quello che fanno per me”.

La passione per la danza le scorre nelle vene e proprio attraverso il ballo, in tutti questi anni, Giada ha dimostrato a tutti che è possibile superare qualsiasi limite e barriera, soprattutto per chi deve fare i conti quotidianamente con la disabilità. La sua grinta infinita l’ha portata ad affrontare, accanto a papà Elio e mamma Lella, una battaglia più grande di lei: quella contro il bullismo. E questa convocazione nella nazionale italiana è la rivincita più grande perché Giada non è solo campionessa nello sport ma anche nella vita.

E adesso? Ora ci sarà da lavorare sodo perché questo è solamente l’inizio. Assieme a Giada sono stati convocati altri due ballerini della squadra paralimpica della Rosy Dance di Villongo (BG), Stefano Brevi e Andrea Tomasoni (specialità Standard). Tutti e tre, da settembre, parteciperanno ai raduni con gli altri convocati in maglia azzurra (8 in tutto), in vista del Campionato del Mondo che si svolgerà a Torino dal 6 al 17 marzo 2025.

“Una qualificazione importantissima. Pensare che la nostra Giada rappresenterà il nostro Paese ci riempie di orgoglio. Scenderà sulla pista da ballo con altri 90 ragazzi provenienti da tutto il mondo, sarà un’esperienza unica – hanno detto i genitori di Giada -. Un grazie alla maestra Marianna Cadei e a tutto lo staff della Rosy Dance per aver dato ai nostri ragazzi questa grandissima opportunità”.

Forza Giada! Siamo tutti pronti a fare il tifo per te…