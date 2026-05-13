Dario Ghislandi e Martina Magni vincono il Campionato Provinciale categoria Ragazze/i

A Saronno week-end in gara quasi 800 atleti delle società di Como/Lecco e Varese
SARONNO (VA) – Week-end di gare organizzate dall’Atletica Osa Saronno Libertas per i Campionati Provinciale categoria Ragazze/i del comitati Como/Lecco e Varese. Quasi 800 atleti in gara, due titoli per i lecchesi: Dario Ghislandi (Gs Virtus Calco) vince nel salto in lungo con 4,82m nuovo primato personale aumentato di ben 48 centimetri; Martina Magni (Atletica Cassago) vince la finale dei 60m in 8”54, nuovo primato personale abbassato di 12 centesimi.
Bene anche Lavinia Origo (Gs Virtus Calco) 2^ nei 60hs con 9”78 nuovo primato personale, Christian Galbusera (Gs Virtus Calco) 2° nella marcia 2000m con 12’42”10 primato personale, Ginevra Villa (Atletica Cassago) 2^ nel getto del peso con 8,92m nuovo primato personale.
Cesare Tarchetti (Merate Atletica Promoline) 3° sui 60hs con 9”81, Francesco Ricchiuti (Merate Atletica Promoline) 3° sui 1000m con 3’10”57 nuovo primato personale, Vittoria Cornata (Merate Atletica Promoline) 3^ nel salto in alto con 1,31m nuovo primato personale, Diego Faccin (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3° nel salto in alto con 1,28m, Edoardo Pezzini (Gs Virtus Calco) 3° con 9,34m primato personale, Arianna Sara Sozzi (Up Missaglia) 3^ nel vortex con 37,09m primato personale.
Tutti i podi delle gare a Saronno
- 60hs-1^ Gaia D’Alberto 9”65 (Lieto Colle), 2^ Lavinia Origo 9”78 (Virtus Calco), 3^ Anna Raccagni 10”32 (Atletica Triangolo Lariano).
- 60hs-1° Prosper Jolly 9”54 (Team Alto Lambro), 2° Leonardo Grimaldi 9”59 (Atletica Rovellasca), 3° Cesare Tarchetti 9”81 (Merate Atletica Promoline).
- 60m-1^ Martina Magni 8”54 (Atletica Cassago), 2^ Gaia D’Alberto 8”62 (Lieto Colle), 3^ Giorgia Cosanza 8”69 (Us Albatese).
- 60m-1° Tomas Santiago Pagani 8”36 (Lieto Colle), 2° Andrea Battisti 8”51 (Atletica Rovellasca), 3° Leonardo Grimaldi 8”51 (Atletica Rovellasca).
- 1000m-1^ Arianna Novati 3’15”86 (Cantù Atletica), 2^ Alessia Mosca 3’23”15 (Atletica O.S.G. Guanzate), 3^ Giuditta Luraschi 3’24”18 (Atletica O.S.G. Guanzate).
- 1000m-1° Gianmarco Tavecchio 3’09”48 (Lieto Colle), 2° Filippo Di Monda 3’10”39 (AG Comense), 3° Francesco Ricchiuto 3’10”57 (Merate Atletica Promoline).
- 2000m marcia-1^ Giorgia Villa 11’09”49 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Emma Frigerio 11’44”40 (Us Albatese), 3^ Elisa Marchesi 12’41”77 (Atletica Triangolo Lariano).
- Salto in alto-1^ Aurora Teresa Forte 1,48m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Valentina Campi 1,37m (Atletica Rovellasca), 3^ Vittoria Cornara 1,31m (Merate Atletica Promoline).
- Salto in alto-1° Alessandro Frantuma 1,37m (Atletica Triangolo Lariano), 2° Federico Vaiana 1,31m (Us Oltronese), 3° Diego Faccin 1,328m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Salto in lungo-1° Dario Ghislandi 4,82m (Virtus Calco), 2° Sebastiano Spoto 4,64m (Atletica Rovellasca), 3° Prosper Jolly 4,57m (Team Alto Lambro).
- Peso gomma-1^ Giorgia Cosenza 10,31m (Us Albatese), 2^ Ginevra Villa 8,92m (Atletica Cassago), 3^ Emma Frigerio 8,70m (Us Albatese).
- Peso gomma-1° Fabrizio Fioroni 11,85m (Atletica Triangolo Lariano), 2° Matteo Romani 11,72m (Us Albatese), 3° Edoardo Pezzini 9,34m (Virtus Calco).
- Vortex-1^ Lucia Rusconi 40,65m (Lieto Colle), 2^ Lucia Rafanelli 38,56m (Polisportiva Colverde), 3^ Arianna Sara Sozzi 37,09m (Up Missaglia).