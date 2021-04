Davide Raineri spettacolare: dopo 10 anni cade il primato italiano M45 sui 2000 metri

Il lecchese ora vanta 9 primati tra le categorie M40 e M45

I risultati dei lecchesi nelle gare di contorno del campionato regionale dei Cds di corsa

BRESCIA – Campionato regionale di corsa, a partire dalle Allieve che hanno disputato la 20’ seguite dalla pari categoria maschile in gara nella 30’ e a concludere le categorie Assolute con i 10.000 sia al maschile che al femminile, campionati che però non hanno visto al via nessun atleta delle società lecchesi.

Diversi sono stati invece i lecchesi che hanno preso parte alle gare di contorno, 600m e 2000m in particolare, ed è proprio in quest’ultima che si è registrata l’ennesima prestazione monstre di Davide Raineri (C.s.s. Rocchino) l’atleta alla soglia dei 50 anni essendo nato il 21 maggio del 1973, non finisce di stupire e con 5’36”75 dà una spallata al precedente primato nazionale di categoria (SM45) migliorando in un sol colpo di ben 17” il vecchio primato di Manfred Premstaller che risaliva al 16 aprile 2011.

Con questo ennesimo primato ora Davide ne detiene tra la Master 40 e Master 45 ben 9, suoi sono infatti quelli de miglio, dei 10km su strada, 10.000m in pista, 3000m, 1500m e 800m outdoor e dei 1500m e 3000m indoor. Un atleta che, abbandonata l’attività agonistica troppo presto quando era uno dei migliori talenti nazionali, si è riscoperto in età avanzata dando ancora dimostrazione della sua classe cristallina e facendo rimpiangere i tifosi per quello che avrebbe potuto raccogliere in gioventù se alcuni problemi fisici non l’avessero frenato.

Sempre sui 2000m Nicole Acerboni ferma il cronometro a 6’32”31 per i colori della Bracco Atletica, mentre al maschile per l’Us Derviese a 5’59”81 per Mattia Adamoli e 5’59”36 per Francesco Raineri che è intenzionato a seguire le orme di papà Davide. Nella prima serie aveva corso anche Mustafà Belghiti (C.s.s. Rocchino) che conclude in 5’47”9. Sui 600m per l’Atl. Lecco Colombo Costruzioni in gara Manuel Tagliaferri che ferma il cronometro a 1’26”74.