De Ponti conquista il Triathlon Città di Lecco, sul podio anche i fratelli Bonacina

Oltre cinquecento atleti per la gara che si è svolta domenica a Lecco

Nuoto, ciclismo e podismo: la sfida tra lago e strade del centro

LECCO – Giornata di sport quella si è vissuta all’ombra del ‘matitone’, tra lago e strade del centro: è la domenica del Triathlon Sprint Città di Lecco, organizzata dall’associazione sportiva Sparacus e giunto alla sua 18esima edizione.

Ben 550 gli atleti giunti da diverse regioni d’Italia e anche da Brasile,Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Croazia, per la gara su distanza sprint (che è parte del calendario nazionale della federazione Triathlon) nata nel 2001 per ricordare la prematura scomparsa del giovane atleta lecchese Matteo Rigamonti.

Quattro batteria di partenza (tre al maschile e una al femminile) e tre frazioni di gara con partenza dal lungolago di Lecco.

I partecipanti si sono dati subito battaglia tra le acque del Lario per i 750 m di nuoto, immergendosi dalla scalinata antistante al monumento caduti per raggiungere la piattaforma a lago e fare ritorno.

Poi, abbandonate muta e cuffietta, gli atleti hanno raccolto la proprio bicicletta e hanno affrontato la frazione di ciclismo che prevedeva in tutto 20 km di gara tra le vie del centro, per 4 giri complessivi. Infine la corsa di 5 km tra Lecco e viale Italia a Malgrate per fare ritorno all’arrivo sul lungolago.

La sfida al femminile

Frazioni che hanno visto, soprattutto al femminile, hanno visto gli atleti fare la differenza ognuno nella propria specialità. Tra le donne è stata Lisa Schanung del TD Rimini a concludere per prima la gara (1:01:30) riuscendo a staccare le avversarie in particolare nella frazione di ciclismo.

Seconda la lecchese Carlotta Bonacina (1:03:18) in gara con la Raschiani Tri Pavese, terza Francesca Cresrtani (1:03:56) che vestiva i colori della T41.

Massimo De Ponti si aggiudica la gara al maschile

Testa a testa, invece, tra gli uomini con i ‘big’ si sono dati battaglia fino all’ultima frazione. Il vincitore è Massimo De Ponti del Cs Carabinieri (54:43), campionissimo con un titolo mondiale di duathlon a staffetta, un titolo mondiale di triathlon e ben 5 titoli italiani di duathlon già in bacheca.

Lo ha seguito a breve distanza Valerio Patané (54:56) del Cus Pro Patria Milano. Sul podio anche Michele Bonacina (55:23), fratello di Carlotta e come lei in gara con la Raschiani Tri Pavese.