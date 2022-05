Di corsa sulle spettacolari creste del Resegone: tornano la Skyrace e il Trail Anello

Domenica 12 giugno l’evento con partenza da Brumano

Due i percorsi, iscrizioni entro il prossimo 10 giugno

BRUMANO (BG) – Dopo due anni di stop causa pandemia, domenica 12 giugno, partenza ore 9 dal campo sportivo di Brumano, torna la Creste del Resegone Skyrace, spettacolare e panoramica gara di corsa in montagna sulla vetta della Valle Imagna promossa da Cai Valle Imagna in collaborazione con Pegarun, Atletica Valle Imagna, il patrocinio di comune di Brumano e Comunità Montana Valle Imagna e il contributo del Consorzio BIM Bergamo. Il sistema di cronometraggio è curato da Picosport.

La settima edizione delle Creste del Resegone Skyrace, alla memoria di Sergio Manini, assegna il titolo regionale per società Csen. Il titolo verrà assegnato con la somma dei due primi tempi degli skyrunner della stessa società, femmine o maschile. La gara, lunga 15,7 km, avrà un dislivello positivo di 1.300 metri.

Il percorso

Il percorso delle Creste del Resegone Skyrace, con i suoi passaggi tecnici in quota, si presta assai bene per un campionato prestigioso come quello di skyrunning della Lombardia. Il percorso, partendo da Brumano, passerà in prossimità del rifugio Resegone proseguendo poi verso il passo della Passata. Da qui inizierà la parte di salita più dura, che porterà gli atleti a toccare la cima del Resegone a quota 1875 metri. La cavalcata continuerà poi sulla parte nord delle creste fino al Passo del Giuff, dove gli atleti riprenderanno il sentiero che li porterà nuovamente in direzione prima del Rifugio Resegone e poi verso Brumano. Il crono finale per i primi classificati è previsto appena sotto le due ore.

Trail Anello del Resegone

Insieme alla Creste del Resegone Skyrace torna anche il Trail Anello del Resegone, seconda edizione, un percorso ad anello da 15,8 km che, partendo da Brumano, passerà in prossimità del rifugio Resegone e che, dopo un primo tratto in comune con la Skyrace, in località Passata devierà verso sinistra. Da qui con un dislivello contenuto e poche difficoltà tecniche si andrà a percorrere un facile sentiero molto panoramico, passando da Capanna Monza, Passo del Fò e dai Piani d’Erna, sino a ricongiungersi poi in località passo del Giuff con il percorso della Skyrace delle Creste.

Il presidente del Cai Frosio

“Dopo due anni di stop speriamo che gli atleti vogliano tornare nuovamente a Brumano. Anche le condizioni meteo faranno certamente la loro parte – spiega il presidente del Cai Valle Imagna Giancamillo Frosio -. Ringraziamo il Comune di Brumano per la disponibilità. Visti gli ottimi risultati del 2019 quest’anno torna anche il Trail Anello Resegone, alla seconda edizione, che ci aveva permesso di raddoppiare le iscrizioni rispetto all’anno precedente. L’Anello è un percorso più accessibile: non tutti i runner se la sentono di affrontare le creste del Resegone”.

Al termine della manifestazione, oltre alle premiazioni, verrà servito il pranzo agli atleti in una struttura coperta presso gli impianti sportivi di Brumano. Per gli accompagnatori ci sarà la possibilità di prenotare il pranzo al costo di € 13 (info www.picosport.net).

Iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono online sul sito www.picosport.net e saranno chiuse il 10 giugno alle ore 24. Il costo è di 20 euro, comprende pacco gara (shopper bag, maglia tecnica celebrativa per i primi 200 iscritti e barrette), ristori lungo il percorso, assistenza medica e pranzo finale.

Programma

Il programma prevede il ritrovo per gli atleti presso il campo sportivo di Brumano alle ore 7; ritiro pettorali gara alle 7.15; ore 8.30 briefing zona partenza; ore 9 inizio gara. Pranzo alle ore 12.30 e premiazioni zona arrivo alle 14.30.

