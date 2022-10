La possibilità di partecipare è aperta a tutti, anche ai non residenti nel comune di Garlate

GARLATE – Anche quest’anno il comune di Garlate ha patrocinato il corso di difesa personale tenuto dal Maestro Raffaele Venzi, istruttore della scuola Dimensione Shaolin. La possibilità di partecipare è aperta a tutti, anche ai non residenti nel comune di Garlate.

Il corso inizierà il 17 ottobre prossimo e si concluderà il 12 giugno 2023; le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì dalle 20.15 alle 21.30 nella palestra della scuola A. Frank (ingresso via Cios). Il corso è aperto a tutti, anche i non residenti, dai 14 anni di età in avanti. Contatti: tel. 380 3683898 (no whatsapp); e-mail: dimensioneshaolin.garlate@gmail.com.