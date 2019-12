Dinamic Karate Lecco bene all’8° Trofeo Fik Regionale di Natale

LECCO – La Dinamic Karate Lecco ha partecipato alla prima gara della stagione 2019 – 2020: l’8° Trofeo Fik Regionale di Natale svoltasi il 15 dicembre a Misano di Gera D’Adda (BG). La partecipazione degli atleti che si sono misurati nella disciplina del karate è stata numerosa. Gli atleti della Dinamic Karate Lecco hanno iniziato la stagione conquistato il podio nelle rispettive categorie.

I risultati. Nel kata: 1° classificato: Michele Ferarri, Sofia Lombardo. 2° classificati: Andrea Consonni, Francesco Viganò, Giovanni Todeschini, Michael Lara Huiza, Samuele Carusa, Viola Rodaro. 3° classificati: Abderrahmen Ammar, Denise Frigerio. Nel combattimento si è distinto Marco Salcutan che si è classificato al 2° posto.

Per il M° Messina Salvatore, essendo Istruttore di Karate Certificato SnAQ, è molto importante la formazione per il raggiungimento di eccellenti risultati, e quindi ha colto l’occasione di partecipare al seminario “Sport di Combattimento” organizzato dal Coni svoltosi a Cremona. Inoltre essendo anche un Istruttore Sportivo per Disabilità Certificato SNaQ, ha partecipato al seminario “Sport e Autismo” organizzato dal Csi di Modena.

La competenza è il risultato di un continuo aggiornamento ed una costante formazione, e ultimo ma non meno importante è il confrontarsi con altre realtà per raggiungere i massimi livelli di preparazione. Il M° Messina Salvatore è molto soddisfatto dei risultati conseguiti dai suoi ragazzi, che sono stati premiati per la loro dedizione agli allenamenti, ed un particolare riconoscente è verso i genitori sempre molto disponibili nel seguire i propri ragazzi.