Dinamic Karate tre volte sul podio a Parma. Il maestro Messina “Alfiere dello Sport”

Alle gare di Coppa Italia tre primi posti per gli atleti della Dinamic Karate di Lecco

Al maestro Messina conferito dal CSI di Lecco il premio “Alfiere dello Sport”

PARMA – Gli atleti della Dinamic Karate ASD Lecco hanno primeggiato nella Coppa Italia 2022 – Csen, svoltosi a Parma la scorsa domenica. Numerosi gli atleti intervenuti in questa competizione, organizzata in due giornate, con cui gli atleti della Dinamic Karate si sono confrontati, qualificandosi al primo posto sul podio, nelle rispettive categoria.

Nel KATA: 1° Classificata Viola Rodaro; 1° Classificato Consonni Andrea, 1° Classificato Giacomo Anghileri.

In questa gara anche la Dinamic Karate Lecco ASD è stata premiata: 4° Società Classificata nel Karate Integrato CSEN – un importante traguardo, considerando le numerose società in questa categoria in tutta Italia.

Il maestro Salvatore Messina è rimasto soddisfatto per come si sono comportati in gara i suoi atleti, esibendo la loro preparazione, risultato del loro serio e costante impegno negli allenamenti.

Lo stesso Messina, il 30 aprile, ha ricevuto dal CSI Lecco il premio “Alfiere dello Sport”, per aver lavorato negli anni alla crescita dell’associazione, donandogli le caratteristiche e le peculiarità di oggi.

Un volto, una storia, una vita nella società sportiva: il maestro Salvatore Messina ha ricevuto i complimenti dall’assessore allo Sport Emanuele Torri e dagli organizzatori Responsabili Decathlon – durante la sua partecipazione all’evento “Multisport Days” organizzato da Decathlon ed il Comune di Lecco svoltosi a Lecco nelle giornate 6-7-8 maggio nella zona La Piccola Lecco, evento rivolto agli studenti delle numerose scuole nel Lecchese che hanno aderito, più di 650 che hanno avuto l’occasione di provare vari sport tra cui il karate.