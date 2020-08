Dog Trail Canicross: bici, dog trail e trail running, l’avventura di Lorenzo Catti

Tre giorni di sport per l’atleta della squadra lecchese

L’amico a quattro zampe Greys lo ha accompagnato per un pezzo dell’impresa sportiva

LECCO – Ci sono persone per cui le ferie non sono esattamente sinonimo di ozio e relax e una di queste è l’atleta del Dog Trail Canicross Lorenzo Catti. L’atleta, infatti, lo scorso week-end ha partecipato a una gara a Ceriale, in provincia di Savona.

Per rendere ancora più interessante la sfida, però, è partito da Caronno Pertusella in bicicletta e ha raggiunto Ceriale dopo 255 Km in sella, dove ad attenderlo c’era il suo compagno di viaggio a quattro zampe Greys, pronto per una corsetta domenicale con un dislivello positivo di 1000 metri.

Lunedì pomeriggio tappa di trasferimento in treno per raggiungere Limone Piemonte dove alle 21 circa ha effettuato in modalità trail running in solitaria, un viaggio dalle Alpi al mare, tra Piemonte, Francia e Liguria. L’atleta della società lecchese ha percorso la Via del Sale che collega Limone Piemonte a Sanremo con un percorso in alta quota nella natura incontaminata, percorrendo circa 115 Km e 4450 metri di dislivello positivo in poco più di 18 ore.

A Lorenzo Catti sono andati i complimenti del presidente del Dog Trail Canicross Marco Drech: “Congratulazioni Lorenzo, siamo orgogliosi di averti nella nostra squadra”.