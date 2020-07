Dog Trail, il lecchese Lorenzo Catti terzo a San Bernardino

Buon risultato per il Dog Trail Canicross Lecchese

Il lecchese, dopo una gara in testa ha dovuto cedere nel finale

LECCO – Un atleta lecchese si è piazzato sul podio della SanBeRun, gara podistica e di dog trail disputata domenica scorsa, 5 luglio, a San Bernardino (Svizzera). Lorenzo Catti, della Dog Trail Canicross Lecchese del presidente Marco Drech, è salito sul gradino più basso del podio con il suo amico a quattro zampe Gries.

Dopo una gara in testa fin dal primo chilometro, il lecchese ha subito la rimonta finale di due atleti di casa che lo hanno tallonato per tutti i 5 Km di un percorso sterrato con alcuni sali scendi. Lorenzo Catti ha concluso al terzo posto in 21’39” dietro a Elia Nicora (21’23”) e Willy Cereghetti (21’24”) del Team Dog Trail Canicross Ticino.