Gaburro chiede ai suoi una prova solida e di carattere

Il Novara arriva dal ko rimediato al “Brianteo” di Monza

LECCO – Domani sera, con calcio d’inizio alle 20.45, la Calcio Lecco scenderà in campo al “Silvio Piola” di Novara per l’anticipo della terza giornata del girone A di Serie C. Per Malgrati è compagni si tratta dell’unico turno previsto di sabato sera nel corso del girone d’andata.

La situazione delle due squadre

Sia il Lecco che il Novara hanno realizzato tre punti nelle prime due giornate. I piemontesi hanno esordito in casa, battendo 2-0 la Juventus Under 23, ma sono poi caduti nel precedente turno sul campo del Monza col medesimo risultato.

Il Lecco, dal canto suo, ha rimediato alla sconfitta dell’esordio di Arezzo (3-1) battendo 2-0 la Pro Vercelli al “Rigamonti-Ceppi”, al termine di una gara giocata in modo attento e quadrato.

Alla terza giornata di campionato ovviamente è ancora assolutamente prematuro guardare la classifica; resta però anche un dato certo che i punti in palio in ogni singola gara possono fare la differenza nel momento in cui ci sarà da tirare le somme.

Le parole del mister alla vigilia della trasferta

Mister Gaburro alla vigilia della trasferta novarese è voluto ritornare sulle prime due partite di campionato: “Probabilmente dopo Arezzo molti allarmismi erano ingiustificati, mentre dopo la vittoria sulla Pro Vercelli è tornata la fiducia, comunque prudente e non esagerata, nei confronti di un gruppo che ha sempre lavorato al massimo per raggiungere i risultati”.

“Ora ci aspetta una trasferta tosta, sia sotto il profilo tecnico che ambientale. In settimana ho insistito molto nello spiegare ai ragazzi che in Serie C i risultati utili consecutivi vanno sudati molto più che in D. Ogni gara va preparata nel minimo dettaglio, va interpretata attentamente e richiede il minor numero possibile di errori. Solo così si riesce a fare punti. Il gruppo sa che mi aspetto un altro passo in avanti rispetto alla partita dell’ultimo turno” queste le parole del mister prima della rifinitura.