Domenica 24 maggio Sky Race Creste del Resegone e Trail Anello del Resegone

In programma una sky race competitiva di 15,7 chilometri e 1.350 metri di dislivello e un trail non competitivo di 15,8 chilometri con 1.100 metri

Iscrizioni online entro il 23 maggio o fino al raggiungimento del limite di partecipanti

BRUMANO – Torna domenica 24 maggio il doppio appuntamento di running in Valle Imagna con la Sky Race Creste del Resegone “A.M. Sergio Manini”, giunta all’11ª edizione, e il Trail Anello del Resegone, alla 6ª edizione. Le gare sono promosse dal CAI Valle Imagna in collaborazione con Berbenno Runners, con il patrocinio di Atletica Valle Imagna, BIM, FISKY, Comune di Brumano e Comunità Montana Valle Imagna.

Dopo la partenza da Sant’Omobono Terme dello scorso anno, l’evento torna quest’anno a Brumano. Il ritrovo è fissato alle ore 7 al campo sportivo del paese, mentre la partenza delle gare è prevista alle ore 9. Al termine, dalle 12, è in programma il pasta party, seguito dalle premiazioni alle 13. Anche gli accompagnatori potranno partecipare al pranzo al costo di 10 euro.

La Sky Race Creste del Resegone è una gara competitiva di 15,7 chilometri con 1.350 metri di dislivello. Il percorso parte dal centro di Brumano e si sviluppa lungo sentieri di montagna con tratti di salita e cresta, attraversando il Passo la Porta e la Passata fino a raggiungere la Cima Quarenghi e il Rifugio Azzoni, per poi proseguire verso il Passo del Giuff e rientrare in paese passando dalla Bocchetta del Palio e dal Rifugio Resegone.

Il Trail Anello del Resegone, invece, è una gara non competitiva cronometrata di 15,8 chilometri con 1.100 metri di dislivello. Il tracciato segue inizialmente lo stesso itinerario, per poi deviare verso la Capanna Alpinisti Monzesi e la zona delle miniere, proseguendo verso il Passo del Fò e la Bocca d’Erna, prima di ricongiungersi al percorso di rientro dal Passo del Giuff fino a Brumano.

Entrambe le gare si sviluppano su sentieri immersi nel bosco e su tratti di cresta, con percorsi caratterizzati da saliscendi e dislivelli significativi.

Le iscrizioni sono aperte online e si chiuderanno alle ore 12 di sabato 23 maggio, o al raggiungimento dei 150 partecipanti. La quota comprende pettorale, ristori lungo il percorso e all’arrivo, pacco gara, assistenza medica e pasta party.