Domenica 4 luglio torna il “Triathlon Città di Lecco”

Dopo un anno di stop, ecco l’edizione del ventennale

Renzo Straniero: “Una gara delle più belle di tutta Europa”

LECCO – Presentato il “Triathlon Sprint Città di Lecco”, che si disputerà domenica 4 luglio 2021 su un percorso studiato tutto nei pressi del centro cittadino: 750 m a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa, tra Lecco e Malgrate. Al via, dell’edizione del ventennale, ci dovrebbero essere quasi cinquecento atleti.

“Un particolare ringraziamento va a Renzo Straniero, da anni impegnato nella promozione del Triathlon e della valorizzazione della nostra città, che aspira a diventare vera e propria capitale dello sport outdoor – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi, martedì in sala consiliare – La ventesima edizione è un grande traguardo, anche e soprattutto per il contesto all’interno del quale si inserisce: sono stati mesi difficili, lo sport è stato spesso sacrificato, pertanto, vedere il nostro lungolago, le nostre acque e le vie della nostra città colorarsi ed animarsi dei numerosi atleti non può che farci piacere e tornare a farci respirare un po’ di normalità”.

Molto soddisfatto lo stesso Renzo Straniero, organizzatore della manifestazione con la sua SSD Spartacus Triathlonlecco, che non ha mancato di ringraziare il Comune, i volontari e le associazioni che aiuteranno il corretto svolgimento della gara. “Considero questa gara una delle più belle di tutta Europa – ha dichiarato – Veloce, spettacolare e multi lap, dal grande aspetto scenografico e ambientale”.

Presenti alla conferenza anche il consigliere regionale della Fitri – Federazione Italiana Triathlon Oriano Gilardoni – che ha sottolineato l’importanza di un “turismo sportivo” per la città di Lecco – e il triatleta Michele Bonacina, uno dei favoriti per la vittoria finale dopo aver conquistato il campionato italiano di triathlon cross-country un mese e mezzo fa.