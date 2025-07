Domenica il Triathlon Città di Lecco, attenzione alla viabilità

L’evento organizzato dalla società sportiva dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco

LECCO – Domenica 6 luglio avrà luogo il 24° Triathlon internazionale città di Lecco, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco e patrocinato dal Comune di Lecco, che interesserà diverse vie cittadine, compresi centro città e lungolago.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione sportiva è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 di sabato 5 luglio alle 17 di domenica 6 luglio in Lungolario Isonzo nel tratto compreso tra largo Europa e via Nullo (esclusi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa), dalle 6 alle 14 di domenica 6 luglio su entrambi i lati di Lungolario Isonzo (compresi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa), Lungolario Battisti, Lungolario Cadorna, Lungolario IV Novembre, viale Costituzione, corso Martiri (tratto da piazza Manzoni a via Amendola), via Adda (dal ponte Kennedy a via Cantù), via Nullo, via Raffaello, via Cantù (da via Raffaello a via Adda), via Adda, via Bezzecca (da via Adda a via Aspromonte) e via Cornelio.

Previsto, inoltre, il divieto di transito dalle 6 alle 17 di domenica 6 luglio in Lungolario Isonzo (da via Leonardo da Vinci a piazza Cermenati), dalle 9.30 alle 14 del 6 luglio in Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani, Lungolario Battisti, viale della Costituzione, via Leonardo Da Vinci, via Raffaello, via Nullo, via Cantù (da via Raffaello a via Adda), via Adda, via Bezzecca (da via Adda a via Aspromonte), via Aspromonte (corsia sud), ponte Kennedy, piazza Manzoni e corso Martiri (da piazza Manzoni a via Amendola). Sarà tuttavia garantita una finestra di apertura al transito tra le 11.30 e le ore 12.10 in via Bezzecca e in via Aspromonte per eventuali emergenze

Dalle 10.30 alle 13.30, sulla pista ciclopedonale di via Adda, sarà istituito il divieto di transito anche pedonale, mentre è prevista dalle 8.30 alle 14 del 6 luglio l’istituzione del doppio senso in via Spirola (tra il civico 12 e via Sondrio), via Torre Tarelli, via Nava (tra via Sirtori e via Torre Tarelli), via San Francesco D’Assisi e in piazza Mazzini (tra via Cattaneo e via Costituzione) e l’inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Bezzecca (da via Adda a via Aspromonte), via Appiani e in via Ghislanzoni (da via Appiani a via Amendola).

Istituito, infine, il senso unico di marcia sul ponte Azzone Visconti con direzione in ingresso verso Lecco centro e sospesa la ZTL varco via Carlo Cattaneo.

Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento. Maggiori informazioni sulla competizione e sul percorso su www.spartacusevents.com