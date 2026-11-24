Seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LE3 Base GAF

Nella numerosa categoria Senior 1 (S1) Elisabetta Longhi chiude con un ottimo 4° posto nell’all-around

ARCORE (MB) – Domenica positiva ad Arcore per il settore agonistico femminile della Ginnastica Archè, sceso in pedana il 22 novembre al Palaunimec in occasione della seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LE3 Base GAF. Le cinque ginnaste della società hanno affrontato i tre attrezzi previsti dal programma (volteggio, trave e corpo libero), confrontandosi in una gara dall’alto numero di partecipanti.

Nella numerosa categoria Senior 1 (S1), con quasi 70 atlete in gara, il miglior risultato di giornata arriva da Elisabetta Longhi, che chiude con un ottimo 4° posto nell’all-around. Rimasta al comando della classifica generale fino all’ultima rotazione, ha dovuto cedere il podio soltanto nel finale, portando comunque a casa una meritata medaglia d’argento alla trave e un buon 8° posto al volteggio.

Nella stessa categoria hanno offerto prove solide Marianna Martello e Cloe Angelibusi, che hanno concluso appaiate al 37° posto a pari merito su 70 concorrenti; per Cloe spicca in particolare la buona esecuzione alla trave, chiusa al 15° posto. Positivo anche il debutto di Maddalena Panzeri (sempre in S1), all’esordio assoluto in questa categoria di livello superiore: la ginnasta ha rotto il ghiaccio con personalità, difendendo con onore i colori di Ginnastica Archè.

Nella categoria Senior 2 (S2), infine, Beatrice Longhi ha condotto complessivamente una buona gara, chiudendo al 32° posto su 45 partecipanti e ottenendo il suo miglior riscontro alla trave, attrezzo in cui ha conquistato un valido 11° posto.

La trasferta brianzola archivia così con soddisfazione il secondo appuntamento regionale, fornendo allo staff tecnico riscontri incoraggianti in vista delle prossime gare della stagione.