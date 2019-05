La prima gara sarà tra Arzignano Valchiampo e Como

Il Lecco scenderà in campo domenica 19 e mercoledì 22 maggio

LECCO – Si è svolto questa mattina il sorteggio della Poule Scudetto Serie D 2018/19. Il programma prevede tre triangolari, con gare di sola andata. A passare il turno, e ad accedere alle semifinali, saranno le tre prime classificate oltre alla miglior seconda.

La situazione del triangolare 1

La Calcio Lecco è inserita nel triangolare 1, al pari dei cugini del Como e dei vicentini dell’Arzignano Valchiampo, rispettivamente vincitori dei gironi B e C di Serie D.

Il sorteggio di questa mattina ha detto che nella prima giornata a sfidarsi, in terra veneta, saranno Arzignano e Como. I ragazzi di Gaburro faranno quindi da spettatori, in attesa di capire contro chi, e su quale campo, giocheranno domenica 19 maggio.

In caso di successo o pareggio comasco il Lecco riceverà al “Rigamonti – Ceppi” l’Arzignano, mentre, se la gara dovesse terminare con la vittoria dei veneti, tra due domeniche al “Sinigaglia” andrà in scena l’attesissimo derby del Lario.

Se con la presenza dei tifosi lecchesi saranno le autorità competenti in materia a stabilirlo. Quel che è certo è che il big match si giocherà a Como, domenica 19 o mercoledì 22 maggio.

La situazione dei triangolari 2 e 3

La situazione dei triangolari 2 e 3 non è ancora del tutto definita, dato che i gironi D e G di Serie D non hanno ancora espresso un vincitore.

Nel girone D il Modena e la Pergolettese hanno chiuso in testa a pari merito; la stessa situazione si è verificata nel girone G con protagoniste Avellino e Lanusei. A questo punto si procederà con gli spareggi in gara secca, con i quali verranno decretate le ultime due squadre promosse in Serie C e di conseguenza ammesse alla Poule Scudetto.

La vincente della sfida tra Modena e Pergolettese raggiungerà il Cesena e la Pianese nel triangolare 2; chi la spunterà tra Avellino e Lanusei si aggiungerà a Bari e AZ Picerno nel triangolare 3.