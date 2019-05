Tempo di lettura: 1 minuto

Quella di sabato 11 maggio sarà una serata speciale per la Picco Lecco

Verranno premiate tre atlete della Under 16 e tre della Under 19 che si sono distinte a scuola e sul campo

LECCO – Una serata speciale, quella di sabato 11 maggio, per l’Acciaitubi Picco. Al termine della partita di playoff per la serie A2 (inizio ore 21), ci sarà la proclamazione delle vincitrici delle borse di studio.

“Verranno premiate, infatti, tre atlete della Under 16 e tre atlete della Under 19 che si sono particolarmente distinte sia dal punto di vista sportivo (per performance tecnico-tattica, comportamento rispettoso delle regole e delle decisioni dell’allenatore e dell’arbitro, atteggiamento responsabile nei confronti di compagne e avversarie) sia dal punto di vista scolastico” spiegano i responsabili della società lecchese.

A stabilire chi saranno le vincitrici, sulla base delle valutazioni desunte dalle pagelle e dalle osservazioni sportive, è stata una giuria esterna “che ringraziamo calorosamente per il prezioso supporto. La giuria è composta da un autorevole esponente del mondo dello sport e della cultura, l’ex assessore lecchese Michele Tavola ora Conservatore alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, e dalla docente Valeria Cattaneo, membro dello staff di presidenza dell’istituto Bertacchi, referente provinciale del Centro di Promozione della Legalità/Azzardo”.

Infine un ringraziamento agli sponsor “che hanno creduto e sostenuto questo progetto”.