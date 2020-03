Dopo il sold-out di iscritti, Galbiate-San Genesio annullata per coronavirus

Gara annullata a causa dell’emergenza sanitaria

Salta la corsa del 15 marzo: “Sofferta e forzata decisione”

GALBIATE – “In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 la Galbiate – San Genesio del 15 marzo 2020 è stata annullata“.

Questo il messaggio del comitato organizzatore che, di fronte all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, non ha avuto nessuna scelta se non annullare la gara di corsa in montagna in programma il prossimo 15 marzo.

“Con rammarico, per rispettare il decreto, abbiamo preso questa sofferta e forzata decisione, vi aspettiamo per l’edizione 2021. La vostra quota d’iscrizione sarà spostata, tenuta valida e garantita per tutti il prossimo anno. Fiduciosi di una vostra comprensione vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato”.