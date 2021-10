Dopo un anno di stop cresce l’attesa per il Campionato Invernale Interlaghi di vela

In Canottieri Lecco la presentazione dell’evento che vedrà in gara il campione Torben Grael

Dal 30 ottobre al 1° novembre il nostro lago si trasformerà nel palcoscenico naturale dello storico evento

LECCO – Dopo un anno di stop, a Lecco torna il Campionato invernale Interlaghi di vela. C’è tanta attesa per un appuntamento dalla lunga e prestigiosa tradizione, evento simbolo della Canottieri Lecco che vedrà al via tra le 40 e le 50 barche. Questa mattina, nella sede della Canottieri, la presentazione dell’evento.

“Un grazie a chi organizza questa splendida manifestazione, a partire da Enea Beretta, Giuseppe Banfi e tutto il loro staff perché senza di loro non si farebbe nulla – ha detto lo storico presidente del sodalizio Marco Cariboni -. Così come non si potrebbe far nulla senza soldi perciò grazie ad Autocogliati che da quest’anno ha deciso di sostenere l’Interlaghi”.

Due i trofei messi in palio: quello dell’edizione numero 46 saltata lo scorso anno, dedicato a Luciano “Cianino” Riva velista che ha fatto la storia della canottieri, e il trofeo dell’edizione numero 47 di quest’anno.

“Abbiamo lavorato bene perché abbiamo suddiviso i compiti, l’organizzazione dell’Interlaghi è stato un gran lavoro di squadra – ha detto Enea Beretta -. Anche i numeri ci danno ragione visto che sono già iscritte 35 barche e altre 8 devono completare l’iscrizione. Non sono i numeri degli anni passati ma a causa del covid tutte le manifestazioni veliche hanno subito un tracollo di circa 2/3 dei partecipanti e noi ci attestiamo a circa la metà perciò direi che è un buon risultato”.

La tre giorni dell’Interlaghi 2021 sarà aperta dalla Super Coppa: “Si tratta di una super regata spettacolare che abbiamo deciso di organizzare per recuperare l’edizione saltata a causa del covid – ha spiegato Giuseppe Banfi -. Vuole essere un segnale di fiducia verso il futuro e dare un simbolico colpo di spugna al difficile periodo che abbiamo vissuto tutti”.

Per vedere nel dettaglio il programma del 46°/47° Campionato invernale Interlaghi, in programma il 30-31 ottobre e 1 novembre è possibile consultare il sito internet www.conottierilecco.com. Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione a partire dal Prefetto di Lecco Castrese De Rosa e dal vicesindaco Simona Piazza.

“La Canottieri Lecco è una grande istituzione e questi eventi fanno bene alla nostra città” ha detto il Prefetto. “Grazie per l’impegno di avvicinare i giovani allo sport e alla vela con un importante stimolo educativo” ha detto il vicesindaco Piazza. Elogi per questa storica regata di vela sono arrivati anche dal presidente della XV Zona federazione Vela Davide Ponti: “Una regata meravigliosa che ha ospitato fior di campioni che hanno battagliato con impegno e sempre in maniera leale”. Presenti anche il vicario del questore Sergio Vollono, il comandante della stazione Carabinieri di Lecco luogotenente Angelo Di Meo e Giuseppe Cicconardi di Autocogliati Volkswagen.

“Mi preme sottolineare che qui ci stiamo occupando con successo anche dei bambini – ha concluso il responsabile della sezione vela Sergio De Capitani -. Con la voglia che c’è di regattare sono sicuro che sarà una splendida edizione del campionato Interlaghi”.

Ultima chicca è che da quest’anno sarà inserita la nuova classe RS21 che ha portato sul nostro lago anche il campione brasiliano Torben Grael. Il Panathlon Club Lecco, con la collaborazione della Canottieri Lecco, in occasione del 46°/47° Campionato Invernale Interlaghi ha organizzato un incontro con il grande campione brasiliano della vela per giovedì 28 ottobre 2021. L’incontro, con ingresso libero, avrà inizio alle ore 18.30 nella sala Don Ticozzi di Lecco. Un’occasione per conoscere la storia di un grande velista ma anche di un grande uomo che, attraverso il Projeto Grael, dal 1998 ha già aiutato 15.000 bambini fornendo istruzione e iniziandoli alla vela e al mondo del lavoro.