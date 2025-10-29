Doppio impegno per il Canoa Kayak Rivabella a Verona e Sestri Levante

I giovani impegnati in una gara di surf ski sul mare

Il resto della squadra ha affrontato una gara di maratona sull’Adige

LECCO – La squadra del Canoa Kayak Rivabella lo scorso fine settimana si è fatta in due: la squadra giovanile era impegnata a Sestri Levante (GE) in una gara di surf ski, mentre il resto degli atleti erano impegnati a Verona.

La gara di surf ski era valida come campionato italiano Ragazzi (5 km) e prova nazionale Allievi e Cadetti (500 metri). I piccoli del Ck Rivabella erano patrocinati dalla Federazione Lombarda che, in un discorso di multidisciplinarità per i più giovani, ha messo a disposizione le speciali canoe da mare per affrontare la particolare gara.

Nelle gare di ski surf i concorrenti partono a piedi dalla spiaggia, salgono al volo sulla canoa e, conclusa la gara, si scende al volo e si lascia la canoa sulla spiaggia per poi affrontare gli ultimi metri fino al traguardo di corsa con la pagaia in mano. Per quanto riguarda i risultati nella categoria Ragazzi 9° Pietro Mechilli e 4° Massimo Bettinazzi. Negli Allievi B 5° Daniele Cagliani. Nei Cadetti A 3^ Margherita Cattaneo. Nei Cadetti B 2° Pietro Corti e 10° Simone Baccaro.

A Verona i lecchesi hanno affrontato una gara di 8 km nel centro della città al sabato, mentre la domenica hanno affrontato la maratona di 36 km da Zevio a Legnago. Tre vittorie nella gara del sabato con il C2 Senior di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi; con Valentina Fumagalli nelle Junior e con Luca Riva nei Senior/Master. In quest’ultima categoria 6° Claudio Bettinazzi, 9° Gioele Rota e 10° William Fumagalli.

Nella maratona della domenica Marilù Brambilla vince nella categoria Juniores, 3^ Amalia Bygana e 4^ Valentina Fumagalli. Nei Senior Luca Riva chiude al 2° posto (con la canoa fluviale) a soli 7 decimi dal vincitore che ha affrontato la prova con una canoa da velocità. 4° posto per Sebastiano Del Duca; 9° Claudio Bettinazzi; 12° Gioele Rota; 13° William Fumagalli. Nel K2 Senior (con barca da velocità) Stefano Brambilla e Iacopo Brambilla (padre e figlio) sono arrivati secondi.