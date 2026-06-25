Doppio titolo regionale di Combinata per il Canoa Kayak Rivabella

A Cassano D’Adda successi di Del Duca e Valsecchi nel C2 Senior e di Pietro Corti nel K1 Ragazzi

Sempre nei Ragazzi bene anche Pietro Mechilli che ha strappato una medaglia di bronzo

LECCO – Doppio titolo regionale per il Canoa Kayak Rivabella protagonista, lo scorso fine settimana, a Cassano D’Adda (località Groppello D’Adda) dove l’omonimo canoa club ha organizzato il campionato regionale lombardo di Combinata. Gli atleti erano chiamati ad affrontare una discesa classica di 4 km e una sprint di 400 metri con la classifica finale che era data dalla differenza delle percentuali di distacco dal primo.

Dopo una discesa classica sotto le aspettative, il C2 Senior di Sebastiano Del Duca e Massimiliano Valsecchi ha disputato un’ottima sprint riuscendo a vincere il titolo regione sul filo di lana con un coefficiente favorevole dello 0,5%. L’altro titolo regionale targato Ck Rivabella è arrivato nel K1 Ragazzi con Pietro Corti. Sempre nei Ragazzi bene anche Pietro Mechilli che ha strappato una medaglia di bronzo.

Gli altri risultati vedono, nella categoria Ragazzi, il 4° posto di Massimiliano Bettinazzi, il 9° posto di Simone Baccaro e l’11° posto di Alessandro Cassamagnaghi. Negli Allievi 5° Lorenzo Dell’Oro, mentre nei Cadetti 6° Daniele Cagliani e 12° Nicola Bonaiti. Nei Senior 7° posto di Gioele Rota.

Domenica prossima la squadra del presidente Claudio Bettinazzi sarà impegnata in Val di Sole (Trentino), sul fiume Noce, per il Campionato Italiano di discesa classica categorie Junior e Senior.