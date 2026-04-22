Due argenti a Besana: Elisa Dozio nel giavellotto e Francesca Prince Kouton nel peso

“Viva l’Atletica” gara nazionale giovanile, assoluta e a inviti
Alessandro D’Abbrusco terzo negli 800m e Lorenzo Beretta nei 60m
BESANA BRIANZA (MB) – Sabato pomeriggio, organizzate dalla Bracco Atletica, si sono svolte le gare di atletica leggera “Viva l’Atletica”, in gara la categorie dai Ragazzi fino agli Assoluti.
Bene i lecchesi: Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ nel lancio del giavellotto con 39,35m, Francesca Prince Kouton (Up Missaglia) 2^ nel getto del peso con 10,24m. Due terzi posti per Merate Atletica Promoline con Alessandro D’Abbrusco negli 800m in 1’56”69 nuovo primato personale abbassato di quasi 2”, e con Lorenzo Beretta nella categoria Ragazzi nei 60m in 8”99 eguagliato il suo primato personale.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara
- Merate Atletica Promoline
Ragazzi
60m-10^ Alessia Gigli 9”58; 14^ Vittoria Cornara 9”92.
60m-13° Riccardo Vertemati 9”86.
1000m-6° Mattia Ferrario 3’40”76.
Cadette/i
80m-31^ Beatrice Iannetta 11”74; 50^ Bianca Loddo 12”29.
80m-23° Leonardo Bonfanti 10”90; 43° Alessandro Francesco Russo 13”10.
1000m-22^ Beatrice Iannetta 3’52”93; 23^ Bianca Loddo 3’54”6.
1000m-32° Leonardo Bonfanti 3’13”62; 43° Alessandro Francesco Russo 3’25”2.
Assoluti
800m-23° Francesco Tentorio 2’08”05; 43° Massimiliano Barbera 2’20”59.
- Polisportiva Libertas Cernuschese
Assoluti
100m-34^ Giorgia Meregalli 13”62;36^ Alice Maria Cavallerano 13”64; 42^ Valentina Canella 13”75; 44^ Jessica Malavenda 13”77; 64^ Bianca Montanelli 14”47; 66^ Veronica Bettoni 14”54; 80^ Elisa Teresa Viscardi 15”84.
100m-6° Francesco Luigi Cammisa 11”48; 14° Dante Pusceddu11”70; 47° Lorenzo Pellanda 12”27.
400m-21^ Beatrice Molinari 1’05”68.
800m-18° Davide Pozzoni 2’03”75; 28° Lorenzo Pozzoni 2’10”93.
1500m-16^ Elisa Pozzoni 5’25”0.
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
100m-15^ Elisa Dozio 13”14; 22^ Adelaide Castagna 13”30.
100m-54° Martino Dell’Era 12”54.
400m-23^ Anna Perego 1’10”42.
800m-4^ Alice Dell’Oro 2’17”92.
1500m-7^ Camilla Valsecchi 4’56”79; 10^ Francesca Brusa 5’02”03.
Salto in Lungo-19^ Chiara Beretta 4,39m.
- Gs Virtus Calco
Salto in alto-6^ Matilde Beretta 1,50m; 6^ Letizia Paolino 1,50m; 10^ Clelia Brognoli 1,45m.
Salto in lungo-4^ Letizia Paolino 5,36m; 11^ Matilde Beretta 4,93m-
Lancio del giavellotto-5^ Clelia Brognoli 23,65m.
- Daini Carate Brianza
800m-5° Marco Melesi 1’57”63.
- Atletica 85 Faenza
1500m-4° Laura Nardo 4’48”15.