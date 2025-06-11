Due atleti della Canottieri Pescate all’esordio nella Nazionale Senior

L’ASD Pescate: “Grande soddisfazione. È la migliore ricompensa per il nostro impegno”

Il 15-16 giugno a Varese Riccelli e Souwer vestiranno la maglia Azzurra nella tappa di Coppa del Mondo

PESCATE – Varese si prepara ad accogliere due nuovi protagonisti nel panorama del canottaggio italiano: Luigi Tommaso Riccelli e Sophie Souwer, entrambi atleti della A.S.D. Canottieri Pescate, si apprestano a debuttare con la nazionale senior in occasione della prossima tappa di Coppa del Mondo che si terrà proprio nella Schiranna.

Il weekend del 15 e 16 giugno vedrà dunque Varese diventare il palcoscenico di una sfida ad altissimo livello, con la presenza dei migliori canottieri nazionali e internazionali. Tra loro, Sophie Souwer, classe 1987, che gareggerà per la prima volta con la maglia azzurra nel singolo. Un passaggio importante per un’atleta che vanta una lunga esperienza internazionale: con i colori dell’Olanda ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici, chiudendo sesta nella finale dell’otto a Rio 2016 e settima in termini di tempo a Tokyo 2020 nella specialità del singolo.

Diverso il percorso di Luigi Tommaso Riccelli, giovane promessa classe 2005, cresciuto nel vivaio blu-arancio di Canottieri Pescate. Riccelli torna a vestire la maglia azzurra dopo la sua partecipazione ai mondiali under 19 di Parigi 2024, dove ha gareggiato nell’otto. Ora sarà impegnato nel quattro di coppia insieme a Josef Marvucic (Canoa San Giorgio), Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli (entrambi della Canottieri Gavirate). Il suo 2024 è stato caratterizzato da una crescita costante, culminata con il successo nel doppio under 23 in due meeting nazionali, sempre in coppia con Marvucic.

Per la Canottieri Pescate, questa doppia convocazione rappresenta un traguardo storico: da club che mai aveva fornito un atleta alla nazionale maggiore, oggi si ritrova con ben due atleti pronti a misurarsi al massimo livello. Un riconoscimento che sottolinea il lavoro svolto con dedizione e passione all’interno della società e il talento emergente di questi due atleti, così diversi per età ed esperienza, ma uniti dall’onore di rappresentare l’Italia.

“È una grande soddisfazione per tutta la società – commentano dal club di Pescate – veder crescere i nostri atleti fino a competere con i migliori a livello internazionale è la migliore ricompensa per il nostro impegno”.

L’appuntamento dunque è per la prossima settimana a Varese, dove la Schiranna ospiterà una delle tappe più attese del circuito internazionale, pronta a vivere un fine settimana all’insegna dello sport e della passione azzurra.