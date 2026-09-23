Due titoli lombardi per il Ck Rivabella: vincono Pietro Corti e la squadra K1 Ragazzi

A Lodi, sul fiume Adda, il campionato regionale di discesa classica per tutte le categorie

Pietro Mechilli, in Sardegna, vince una gara di Surfski

LODI – Doppio titolo regionale per il Canoa Kayak Rivabella che, ancora una volta, arriva ai vertici delle classifiche grazie agli atleti della categoria Ragazzi. 4,5 chilometri da affrontare per tutte le categorie sul fiume Adda a Lodi, località Montanaso Lombardo. La gara, organizzata dal CRCL, non presentava particolari difficoltà anche se la forte corrente rendeva l’acqua particolarmente dura.

I risultati più importanti sono arrivati dalla categoria Ragazzi con il successo di Pietro Corti nel K1. Da sottolineare che il podio è stato completato da altri due atleti del Ck Rivabella: 2° Massimo Bettinazzi e 3° Simone Baccaro. Da citare anche il 6° posto di Alessandro Cassamagnaghi. Come prevedibile, nella gara a squadre Ragazzi, Corti, Bettinazzi e Baccato hanno vinto il secondo titolo regionale di giornata.

Per quanto riguarda le altre categorie 3° posto di Margherita Cattaneo nelle Cadette e 5° posto di Daniele Cagliani nei Cadetti. Nei Senior 2° Francesco Brossa e 7° Gioele Rota. Nei Master C+D 3° posto di William Fumagalli. Una medaglia di bronzo anche per la squadra Senior formata da Brossa, Rota e Cassamagnaghi.

In Sardegna Pietro Mechilli vince nel Surfski

Sempre domenica scorsa un altro atleta del Ck Rivabella, Pietro Mechilli, ha ottenuto un successo nella specialità Surfski, a Cagliari, alla Ohana Mana Cup. Pietro Mechilli ha vinto nella categoria SS2 con Giovanni Saperdi della società Shock Wave Sports di Sestri Levante (GE).

Il Surfski Una particolare disciplina che si svolge sul mare e prevede la partenza di corsa sulla spiaggia con la canoa in mano, ci si imbarca al volo e si affronta un percorso in mare aperto (un questo caso della lunghezza di 20 chilometri) che richiede particolari abilità tecniche perché bisogna essere in grado di affrontare le onde di punta, lateralmente e di coda. Una volta giunti a terra bisogna fare ancora una cinquantina di metri di corsa con la pagaia in mano prima di tagliare il traguardo.

Canoa Kayak Rivabella che, domenica prossima, sarà impegnato di nuovo a Lodi sul fiume Adda per una gara sprint.