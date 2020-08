Due triangolari di prestigio nel precampionato del Lecco Calcio a 5

Tra pochi giorni al via la stagione dei blucelesti

Lunedì 31 agosto primo allenamento al Palataurus

LECCO – Ancora qualche giorno e partirà ufficialmente la stagione sportiva del Lecco Calcio a 5. La preparazione al prossimo campionato di Serie B vedrà i blucelesti protagonisti anche in due prestigiosi triangolari organizzati da altrettante formazioni di Serie A. Non può che essere motivo d’orgoglio per la dirigenza e tutta la compagine lecchese l’essere stati scelti da Mantova e Cdm Genova per partecipare a due tappe di avvicinamento di queste società alla nuova stagione, che le vedrà nuovamente protagoniste nella massima serie nazionale.

Il primo triangolare amichevole vedrà il Lecco impegnato sabato 26 settembre a Mantova, nella nona edizione del Memorial Fratelli Pasolini che, a partire dalle ore 16, opporrà i blucelesti ai padroni di casa militanti nella massima serie e all’Hellas Verona di Serie B. Sette giorni più tardi, sabato 3 ottobre, trasferta in quel di Genova per un nuovo triangolare, questa volta contro i locali del Cdm Genova di Serie A e il Milano C5 di Serie A2.

Per quanto riguarda invece gli allenamenti della nuova squadra bluceleste guidata da mister Pablo Parrilla, il primo è fissato per lunedì 31 agosto al Palataurus, a partire dalle ore 17. Da lì in poi inizierà la vera e propria preparazione che porterà i blucelesti all’esordio in campionato, in programma sabato 17 ottobre.

Un mese e mezzo di lavoro per arrivare pronti al grande appuntamento, con un calendario precampionato che prevede allenamenti tutti i giorni dal lunedì al sabato in un’unica seduta pomeridiana, con le eccezioni nelle giornate di martedì e sabato in cui sono previste due diverse allenamenti di due ore, uno al mattino e uno al pomeriggio. Nella prima settimana si lavorerà più sugli aspetti tecnico-tattici, andando via via ad aumentare l’attività atletica, così da non caricare troppo all’inizio considerando il lungo stop causato dall’emergenza sanitaria.