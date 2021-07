E’ la domenica del Triathlon a Lecco tra nuoto, ciclismo e corsa

Circa 470 atleti alla 20° edizione del Triathlon Sprint Città di Lecco

Sport protagonista in centro. Strade chiude per la manifestazione

LECCO – 750 metri a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa: sono gli ingredienti del Triathlon Città di Lecco che è partito questa mattina, domenica, dal lungolago di Lecco festeggiando la sua 20esima edizione.

Circa 470 gli atleti iscritti e divisi in quattro batterie, di cui una al femminile, che si contenderanno il podio della manifestazione. Alle 9.45 la sirena ha dato il “via” al primo gruppo di sportivi che si sono immersi nella zona antistante al monumento ai Caduti per la prima delle frazioni della gara, quella del nuoto fino alle boe predisposte nel centro del golfo cittadino e poi ritorno sul lungolago.

Fuori dall’acqua, si passa subito al ciclismo: i partecipanti hanno recuperato le proprie ‘due ruote’ dal corridoio di bici predisposto sul Lungolario Isonzo per affrontare quindi il circuito cittadino. Quattro giri in tutto per un totale di 20 km tra il lungolago e l’imbocco del ponte Kennedy, con la viabilità ordinaria deviata verso via Adda.

Poi la terza frazione, di corsa: due giri per un totale di 5 km, con l’attraversamento del Ponte Kennedy fino a via Italia a Malgrate e ritorno al traguardo sul lungolago di Lecco. L’ultima batteria di atleti partirà alle 15 e alle 16.30 sono in programma le premiazioni.

“Questa manifestazione è sicuramente un ritorno alla normalità anche per lo sport – spiega Renzo Straniero, presidente di Spartacus Events, organizzatore della manifestazione – dall’inizio dell’anno ci è stato possibile organizzare alcune gare anche nella nostra provincia, come il duathlon di Barzanò, o fuori provincia come l’Iron Tour Road all’Isola d’Elba o l’IdroMan nel bresciano, ma non siamo ancora tornati a regime”.

L’emergenza Covid lo scorso anno aveva costretto a rimandare l’evento sportivo lecchese e per svolgere la gara di oggi sono state stabile delle misure di prevenzione come l’obbligo di mascherina nella zona di gara e l’autocertificazione dello stato di salute per i partecipanti.

Per consentire la manifestazione le principali strade del centro (Lungolago, viale Dante, viale Costituzione e parte di Corso Martiri) sono state chiuse al traffico e riapriranno dalle 17 del pomeriggio (dalle 18.30 sul Lungo Lario Isonzo).